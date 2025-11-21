Aemet confirma la llegada de aire frío del Ártico a Cádiz: estos municipios rondarán los 0 grados este sábado

La llegada del frío es sin duda lo más evidente en el tiempo de Cádiz de estos últimos días, una bajada que ha sido progresiva desde que terminara de descargar la borrasca Claudia a principios de la semana. Los días inestables dieron paso a un tiempo más anticiclónico, con cielos despejados. Fue en ese momento, con un anticiclón al norte de las Azores y una borrasca situada al sureste de Francia, cuando se abrió un pasillo al aire ártico que comenzó a entrar en la Península este jueves y que el viernes ya se ha hecho más que evidente en la provincia de Cádiz. De hecho, zonas de la Sierra de la provincia como Villaluenga han amanecido este 21 de noviembre a -1 grados, según ha publicado en su perfil en X (antes Twitter) el alcalde del municipio, Alfonso Moscoso.

Según los modelos meteorológicos, la jornada más fría de la semana se registrará este sábado, en concreto en el momento de la madruga podrían producirse heladas en los picos más elevados. Para el domingo se prevé una ligera recuperación del mercurio pero apenas durará unos días y es que la Agencia Estatal de Meteorología avanza que a partir del miércoles-jueves 26 y 27 de noviembre los termómetros volverán a situarse en niveles fríos, más parecidos a los que se registren este sábado.

Municipios de Cádiz que rondarán los 0 grados este sábado

El frío será la tónica dominante igualmente en la provincia de Cádiz durante este sábado, y al igual que el resto de la Península, vivirá un domingo algo más cálido. El mercurio volverá a caer a partir de la mitad de la semana para volver a situarse en registros similares a los del sábado.

Según la previsión que maneja Aemet para estos días por municipios, las temperaturas que se esperan este fin de semana, sábado y domingo, en Cádiz son:

Alcalá de los Gazules: 5 y 6

Alcalá del Valle: 2-4

Algar: 4-6

Algeciras: 10-10

Algodonales: 4-5

Arcos de la Frontera: 6-6

Barbate: 8-8

Barrios, Los: 8-8

Benalup-Casas Viejas: 6-6

Benaocaz: 1-5

Bornos: 5-5

Bosque, El: 3-6

Cádiz: 9-9

Castellar de la Frontera: 7-6

Chiclana de la Frontera: 7-7

Chipiona: 8-7

Conil de la Frontera: 9-9

Espera: 6-5

Gastor, El: 2-4

Grazalema: 1-4

Jerez de la Frontera: 5-4

Jimena de la Frontera: 6-5

Línea de la Concepción, La: 12-11

Medina-Sidonia: 5-5

Olvera: 3-4

Paterna de Rivera:5-5

Prado del Rey: 3-5

Puerto de Santa María, El: 7-6

Puerto Real: 8-7

Puerto Serrano: 5-5

Rota: 8-7

San Fernando: 8-8

San José del Valle: 5-6

Sanlúcar de Barrameda: 7-5

San Roque: 9-9

Setenil de las Bodegas: 2-4

Tarifa: 11-10

Torre Alháquime: 3-4

Trebujena: 6-5

Ubrique: 3-6

Vejer de la Frontera: 7-8

Villaluenga del Rosario: 0-4

Villamartín: 6-5

Zahara: 3-5

Previsión del tiempo en Cádiz para la próxima semana

Los pronósticos esperan que entre el lunes-martes 24 y 25 de noviembre otro frente atravesará la Península y con él llegará de nuevo otra masa de aire frío que será la que propicie la bajada de temperaturas que se prevé a partir del miércoles. Este frente será algo más húmedo que el actual aunque en un primer momento no se espera que traiga lluvias a la provincia de Cádiz, todo lo más esa nueva marcada de termómetros que se registran en los modelos meteorológicos.