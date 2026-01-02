Aemet activa el aviso amarillo por lluvias con la llegada de la borrasca Francis a Cádiz

La Aemet ha activado el aviso amarillo por intensas lluvias durante el fin de semana en todo el litoral de Cádiz. Según la Agencia Estatal de Meteorología, a las 15.00 se activa el aviso en la zona de litoral gaditano y del Estrecho, siendo esta última zona la afectada también de cara al domingo, mientras que este viernes se ha activado también un aviso por fenómenos costeros en el Estrecho de Gibraltar.

Concretamente, se espera un acumulado de 40 litros en doce horas y de 15 litros en una en el litoral, mientras que en el Estrecho se esperan 60 litros y 15 litros igualmente en doce y una hora. La borrasca fría aislada Francis es la causante de este aviso, que se acerca a la Península y que durante este fin de semana llegará al golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo sobre la Península.

Al mismo tiempo, la posición de una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire ártico sobre la Península, que comenzaría a penetrar por el norte peninsular al final de mañana sábado 3 de enero. Francis propiciará que las precipitaciones empiecen a ganar en intensidad en áreas del extremo suroeste peninsular, donde pueden ser localmente fuertes. El domingo 4 de enero, con el desplazamiento de Francis y la intensificación del flujo húmedo de componente este, las precipitaciones más intensas se esperan en áreas del tercio sur y sureste peninsular, esperándose los mayores acumulados en torno al área del Estrecho, provincia de Málaga y en torno del cabo de la Nao, donde pueden ser fuertes y persistentes.

Según el modelo europeo que expone tiempo.com, los acumulados podrían ser superiores a los 100 litros por metro cuadrado en el entorno del Estrecho y en zonas de montaña de Málaga, donde las lluvias seguirán siendo persistentes, mientras que en el resto de la comunidad se irán repartiendo de forma más irregular conforme avance la jornada.

El tiempo en Cádiz durante las Cabalgatas de Reyes

La Agencia Estatal de Meteorología espera que la situación del lunes sea sensiblemente mejor que la del domingo, aunque hay municipios en los que seguirá con una probabilidad de precipitaciones relativamente importante. En el caso concreto de la capital, el Ayuntamiento se muestra optimista respecto al tiempo que hará sobre Cádiz el lunes 5 y no prevé por el momento ningún cambio en el itinerario (el año pasado se tuvo que adelantar por las fuertes lluvias de la jornada) aunque no será hasta el sábado cuando ofrezcan un comunicado oficial.

Respecto al resto de municipios de la provincia, en una panorámica general, Aemet mantiene la probabilidad de precipitaciones baja, entre el 20%, para las localidades de la franja atlántica para la tarde del lunes, y algo más alta pero poco más para el área del Estrecho y la Sierra.

Sin embargo, para hacer un recorrido más exhaustivo por esos tramos horarios, es tiempo.com el que ofrece más información