Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Cádiz para este domingo: estos son los acumulados que espera

El paso de la vaguada por Cádiz va a dejar lluvias de cierta consideración en Cádiz este domingo 30 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus previsiones y para el último día del mes de noviembre ya contempla activar en la provincia en aviso amarillo por precipitaciones. En general, espera acumulados de hasta 15 litros en una hora por metro cuadrado en todo el litoral, tanto el atlántico como el mediterráneo, lluvias que podrían venir acompañadas de tormentas ocasionales.

Lluvias en Cádiz este domingo

Tras una semana de gran estabilidad en el tiempo en Cádiz, con días marcados por temperaturas frías, las precipitaciones regresan a la provincia para poner fin a un mes de noviembre irregular en la provincia en lo que a lluvias se refiere, concentradas principalmente en la primera quincena y que llegaron en gran medida de la mano de la borrasca de gran impacto Claudia.

Este domingo un nuevo frente barrerá la provincia aunque la previsión es que no sea especialmente activo. De cualquier manera, los acumulados podrían llegar a ser de cierta consideración en el litoral gaditano motivo por el que Aemet prevé activar este domingo el aviso amarillo. El riesgo se concentra en el primer tramo del día, entre las 6:00 y las 14:00 horas que es el periodo de tiempo en el que estará activo el aviso. En concreto, Aemet espera acumulados de 15 litros en una hora en todo el litoral gaditano y el Estrecho y la probabilidad elevada de que esas lluvias vengan acompañadas de tormentas. Para el lunes 1 de diciembre ya no hay previsto ningún aviso meteorológico en la zona por el momento.

Cuánto va a llover en Cádiz este domingo

Aemet ya sí contempla este sábado cuánta lluvia podría llegar a acumularse en Cádiz por municipios y por tramos horarios. En términos generales, la probabilidad de lluvias será del 100% en toda la provincia hasta las 18:00 horas aunque el aviso quedará desactivado a eso de las 14:00, lo que implica que lo más destacado se espera para el primer tramo de la mañana pero con la probabilidad de que pueda seguir lloviendo, y de hecho así será en muchos municipios, durante buena parte de la tarde.

En concreto, y por localidades, estos son los acumulados que Aemet espera registrar durante la jornada del domingo:

Alcalá de los Gazules: 15.9 (lo peor a las 10:00, con 8 litros)

(lo peor a las 10:00, con 8 litros) Alcalá del Valle: 1.4

Algar: 20.6 (picos a las 10 y las 16, con 6 litros respectivamente)

Algeciras: 4.6

Algodonales: 4.1

Arcos de la Frontera: 12.8 (un pico a las 10:00 horas, con 7 litros)

(un pico a las 10:00 horas, con 7 litros) Barbate: 13.2 (un pico a las 10:00 horas, con 7 litros)

(un pico a las 10:00 horas, con 7 litros) Barrios, Los: 19.8 (el pico, a las 11:00 horas con 16 litros)

(el pico, a las 11:00 horas con 16 litros) Benalup-Casas Viejas: 2.1

Benaocaz: 16.9 (picos a las 10:00 horas con 6 litros y a las 11:00 con 9)

(picos a las 10:00 horas con 6 litros y a las 11:00 con 9) Bornos: 5

Bosque, El: 12.2 (el pico a las 10:00, con 7 litros)

(el pico a las 10:00, con 7 litros) Cádiz: 3.8

Castellar de la Frontera: 18.6 (el pico a las 16:00 horas con 10 litros)

(el pico a las 16:00 horas con 10 litros) Chiclana de la Frontera: 5.9

Chipiona: 5

Conil de la Frontera: 8.6

Espera: 13.1 (el pico a las 10:00 con 11 litros)

(el pico a las 10:00 con 11 litros) Gastor, El: 1.4

Grazalema: 8

Jerez de la Frontera: 8

Jimena de la Frontera: 6.3

Línea de la Concepción, La: 22.6 (el pico a las 11:00 horas con 16 litros)

(el pico a las 11:00 horas con 16 litros) Medina-Sidonia: 7.5 (prácticamente todo caerá a las 10:00, hora en la que se esperan 7 litros)

Olvera: 1.2

Paterna de Rivera: 14 (el pico a las 10:00 con 11 litros)

(el pico a las 10:00 con 11 litros) Prado del Rey: 4.3

Puerto de Santa María, El: 3.4

Puerto Real: 4.5

Puerto Serrano: 5.7

Rota: 5.5

San Fernando: 7.1

San José del Valle: 9.4 (a las 10 se esperan 8 litros)

Sanlúcar de Barrameda: 4.1

San Roque: 22.6 (a las 11:00 Aemet espera 16 litros)

(a las 11:00 Aemet espera 16 litros) Setenil de las Bodegas: 1.2

Tarifa: 9.7

Torre Alháquime: 2.5

Trebujena: 4.6

Ubrique: 9.1

Vejer de la Frontera: 4.5

Villaluenga del Rosario: 12.7

Villamartín: 15.6 (a las 10:00 se esperan 6 litros y a las 11:00, 9)

(a las 10:00 se esperan 6 litros y a las 11:00, 9) Zahara: 3.5

Primera semana de diciembre también lluviosa en Cádiz

La primera semana de diciembre llega también con probabilidades de lluvia por la llegada de depresiones, una borrasca, que se descolgará a lo largo de la semana, provocando precipitaciones. Si bien Aemet espera agua, los mapas predictivos no dan unas lluvias especialmente intensas, muy similares a las cantidades que podrían registrarse en domingo aunque eso sí, más prolongadas en el tiempo porque se espera que tanto el martes como el miércoles y el jueves, 3, 4 y 5 de diciembre respectivamente, sean días lluviosos.

Respecto al puente de diciembre en Cádiz, y aunque todos los modelos muestran una evidente imprevisibilidad, todo apunta a que podría estar pasado por agua en la provincia.