Aemet avanza la llegada de una vaguada que dejará lluvias en Cádiz este fin de semana

Tras una semana con un tiempo en Cádiz marcado por la estabilidad y sin rastros de lluvias, las precipitaciones vuelven a la provincia este domingo, último fin de semana de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología avanza la llegada de una vaguada que generará algunas precipitaciones en amplias zonas de Andalucía, pudiendo concentrarse en la provincia de Cádiz en la jornada del domingo 30 de noviembre. Según una primera previsión, se espera que esas precipitaciones vayan acompañadas de tormentas especialmente durante las primeras horas de la jornada. No serán eso sí unas lluvias prolongadas en el tiempo ya que Aemet espera que ya en la tarde del domingo desaparezca casi al completo las probabilidades de que se produzcan más lluvias.

Lluvias este domingo en Cádiz

Aunque Aemet no tiene previsto por el momento activar ningún aviso por riesgo de precipitaciones en Cádiz para el domingo, la probabilidad de lluvias en la jornada es muy alta, de entre 90 y el 95% en buena parte de la provincia al menos hasta las 6:00 horas. Hasta las 12:00 se mantiene alta en términos generales: el algunos puntos se eleva hasta el 100% como en el Campo de Gibraltar y parte de la Janda, en otros se mantiene igual como en la Sierra y la Campiña y en la Bahía de Cádiz y la Costa Noroeste baja algo, llegando al 70% en la capital. En el intervalo horario entre las 12 y las 18:00 comienza a bajar ya sí en toda la provincia hasta prácticamente desaparecer encarando la tarde del domingo.

Respecto a la cantidad de lluvia que se espera, Aemet no ofrece por el momento datos horarios por municipios aunque sí recoge en su mapa de evolución diaria la opción de que las precipitaciones vengan acompañadas de tormentas, al menos durante el primer tramo del día.

No obstante, hay otros servicios meteorológicos que sí comienzan a avanzar esta información. Uno de ellos es la web de tiempo.com, el digital que dirige el meteorólogo José Antonio Maldonado.

Alcalá de los Gazules: 11 litros/metro cuadrado

Alcalá del Valle: 2.8 litros

Algar: 4.8

Algeciras: 4.6

Algodonales: 1.5

Arcos de la Frontera: 8.1

Barbate: 7.2

Barrios, Los: 6.9

Benalup-Casas Viejas: 9.8

Benaocaz: 2.2

Bornos: 3.8

Bosque, El: 1

Cádiz: 4.7

Castellar de la Frontera: 4.5

Chiclana de la Frontera: 3.6

Chipiona: 4.1

Conil de la Frontera: 5.3

Espera: 3.5

Gastor, El: 3.4

Grazalema: 2.8

Jerez de la Frontera: 9.4

Jimena de la Frontera: 2.5

Línea de la Concepción, La: 0.7

Medina-Sidonia: 2.1

Olvera: 2.6

Paterna de Rivera: 12

Prado del Rey: 1.5

Puerto de Santa María, El: 5.9

Puerto Real: 4.7

Puerto Serrano: 1.3

Rota: 4.9

San Fernando: 4.2

San José del Valle: 14

Sanlúcar de Barrameda: 7.6

San Roque: 4.6

Setenil de las Bodegas: 2.9

Tarifa: 13

Torre Alháquime: 2.8

Trebujena: 6.5

Ubrique: 0.8

Vejer de la Frontera: 6.3

Villaluenga del Rosario: 1.7

Villamartín: 1.9

Zahara: 2.7

Previsión de lluvias para la primera semana de diciembre

La primera semana de diciembre llega también con probabilidades de lluvia por la llegada de depresiones, una borrasca, que se descolgará a lo largo de la semana, provocando precipitaciones. Si bien Aemet espera agua, los mapas predictivos no dan unas lluvias especialmente intensas, muy similares a las cantidades que podrían registrarse en domingo aunque eso sí, más prolongadas en el tiempo porque se espera que tanto el martes como el miércoles y el jueves, 3, 4 y 5 de diciembre respectivamente, sean días lluviosos.

Respecto al puente de diciembre en Cádiz, y aunque todos los modelos muestran una evidente imprevisibilidad, todo apunta a que podría estar pasado por agua en la provincia.