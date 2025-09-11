El absurdo reto de unos turistas en una fuente de Cádiz que pudo costarles 600 euros y una lesión

Un grupo de turistas jóvenes trató de pasarlo bien en su visita a Cádiz inventando un reto en la céntrica fuente de la plaza de San Juan de Dios. Los jóvenes, procedentes de las Islas Canarias, se grabaron en vídeo intentando pasar al otro lado de la fuente a través de los pilotes. Este momento lo subieron a las redes sociales, generando risas de la mayoría y alguna que otra protesta por parte de algún gaditano.

El diseño de esta fuente es habitualmente objetivo de visitantes ebrios para demostrarse a sí mismos destreza en el salto y en el equilibrio. Normalmente, en fiestas de mucha afluencia de público como Carnaval o Semana Santa aparece completamente tapiada para evitar percances. Sin embargo, en verano, pese al aumento considerable de población en la capital gaditana por la cantidad de huéspedes, no es así.

En el vídeo que se ha viralizado a través de TikTok se puede ver cómo numerosos jóvenes saltan a través de los pilotes de la fuente, alguno de ellos terminando con un pie en el agua. En ninguno de los casos se lamenta accidente alguno. Algunos de los comentarios más destacados indican que este tipo de acciones son propias de grupos de hombres, otro incluso reconoce que es Cádiz al afirmar que hizo lo mismo en esa fuente. El público más local, por el contrario, responde con algo más de enfado.

Dañar la fuente de San Juan de Dios en Cádiz por saltar es motivo de multa

El reto que se inventaron este grupo de turistas a su paso por San Juan de Dios no causó ningún desperfecto ni acabó en lesión alguna. Sin embargo, en caso de haber provocado algún percance en la estructura de la fuente, sí que se podría haber aplicado algunas de las sanciones que se recoge en la ordenanza por daño del mobiliario urbano. La Ley de Seguridad Ciudadana faculta a agentes municipales y otros cuerpos policiales a imponer sanciones por dañar mobiliario urbano de uso público.

"Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal", se asegura en el texto legislativo. Las infracciones leves conllevan multa de entre 100 y 600 euros.