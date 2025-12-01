Abre un nuevo restaurante en Puerto Real en un histórico local de pescado fresco de referencia en Cádiz

La oferta gastronómica de Puerto Real continúa creciendo a través de nuevas aperturas. La próxima será la del restaurante 'Bajo Muelle', que abrirá justo en el local que dejó la histórica 'Taberna del Muelle' tras 40 años en funcionamiento. El negocio familiar cerró en octubre de 2024 dejando una profunda huella en la memoria de los gaditanos de toda la provincia que buscaban un buen pescado fresco en relación calidad-precio. A finales de septiembre, la familia dueña del local confirmó que traspasaba el negocio a su nuevo propietario, Francisco Saborido, cocinero con experiencia en el Grupo El Faro.

La apuesta continuista de Saborido por el pescado fresco en el centro de Puerto Real abrirá este miércoles 3 de diciembre, justo antes del puente de la Constitución y del comienzo de las fiestas navideñas. La puesta de largo de 'Bajo Muelle' con su entorno más cercano tuvo lugar el pasado domingo 30 de noviembre. Un evento privado cerrado al público que sirvió como antesala antes de su apertura oficial.

¿Qué se comerá en Bajo Muelle, el nuevo restaurante en Puerto Real?

El nuevo restaurante que abre en Puerto Real este 3 de diciembre estará especializado en pescado de roca, guisos y aliños. El pescado fresco del día será una de sus principales valores, tal como el mismo negocio predica desde su Instagram. La cocina de Bajo Muelle también estará especializada en arroces. "Pesca diaria recién llegada, guisos que te devuelven a casa, arroces de autor, entrantes de primera y esa fritura clásica que nunca falla", aseguran en un post.

La carta de Bajo Muelle constará de pescados de roca al horno, de los clásicos del pescado frito, de salazones, de entrantes fríos básicos, de arroces con marisco. Una carta de corte tradicional pero que aportará toques modernos para adaptarse a las tendencias gastronómicas del momento.

Un lugar donde se arreglaban los barcos que llegaban del mar

La historia de este local puertorrealeño está íntimamente ligada al mar. Uno de los primeros post de Bajo Muelle cuentan los orígenes del local donde esperan muchos años de éxitos. Antes de tener una dedicación hostelera, el actual establecimiento fue un garaje donde se arreglaban los barcos que venían de las aguas de Cádiz. Sobre esa herencia se erigió la mítica 'Taberna del Muelle' que durante 40 años dio de comer a miles de gaditanos que buscaban un buen pescado de la Bahía. Tal como cuentan, hasta tres generaciones mantuvieron con vida el local que ofrecía el pescado disponible que tenía en el día. La jubilación de los dueños obligó al cierre.

Ahora el legado de este local continuará con 'Bajo Muelle', el proyecto de Francisco Saborido que nace desde el respeto a la esencia marinera y a la gastronomía de las casas.