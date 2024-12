Abraham Mateo gana la cuarta edición de Mask Singer disfrazado de Mosca: "eres una súper estrella"

Abraham Mateo ganó el miércoles por la noche la cuarta temporada de Mask Singer, el programa de Antena3 en el que reconocidas estrellas actúan bajo al anonimato que les da unas inmensas máscaras mientras el público y los ’investigadores’ del formato se afanan por conocer la identidad de cada uno de ellos.

‘I want to break free’ de Queen fue la canción que le dio el triunfo al isleño, oculto bajo la apariencia de Mosca en una gala en la que también se desenmascararon a Tiburón y Cobra.

La revelación de la persona oculta tras Mosca dejó sin palabras a los investigadores, los Javis, Alaska y Ana Millán, que a lo largo de toda la temporada se han apuntado a toda clase de teorías para tratar de adivinar la identidad de las estrellas.

El gaditano no podía mostrarse más feliz tras su triunfo. “Ha sido la mejor experiencia que he tenido en un programa en mi vida”, reconocía Mateo. “No se canta dentro de una mosca todos los días”, respondía con gracia Arturo Valls.

El paso de Abraham Mateo en Mask Singer

El paso de Abraham Mateo por el concurso ha sido todo una revelación para el equipo del programa, principalmente por la capacidad de despistar y desorientar tanto al público como a los investigadores. “He puesto voces diferentes en cada actuación y creo que esa ha sido la clave, arriesgarme. Me gustan los riesgos, quería dar el mejor espectáculo, el mejor show, atreverme con cosas diferentes, le estaba dando vueltas a cosas... me lo he tomado muy enserio”, explicaba Mateo.

Y parece que en eso precisamente ha estado la clave del éxito del isleño. Tanto Alaska como Ana Millán han destacado la puesta en escena del gaditano en cada una de sus actuaciones, utilizando una voz distinta en cada una de ellas. Incluso la interpretación de ‘I want to break free’ ya sin máscara dejaba al descubierto un tono al que no estamos acostumbrados al escuchar a Abraham Mateo.

“Ha sido espectacular ver cómo has ido de menos a más y ha acabado ‘petando’ la estrella internacional que eres. Ha sido una pasada ver la última actuación” aseguraba Millán. Javier Calvo reconoció igualmente su participación: “lo que has hecho es increíble, cómo te has movido, cómo has cantado...Mosca ha sido mi máscara favorita de todas las ediciones”. “Eres una súper estrella, un numero 1”, concluía.