Orgullo Beduino, la marca de camisetas que reivindica Puerta Tierra

El gesto que hace apenas unos meses comenzó como una broma se ha convertido en un proyecto que va cogiendo forma y que tiene su público en potencia: los habitantes de Puerta Tierra, que ven en Orgullo Beduino la marca -por ahora de camisetas- que reivindica su barrio, las calles por las que discurrió su infancia y esos rincones y plazas de su adolescencia.

Iván Cano, de Calvichi's, se topó con esta idea que traspasa las fronteras de Puerta Tierra a Cortadura destinada a todos aquellos beduinos que ya pueden mostrar, sacando pecho, el barrio al que pertenecen. "Nació cuando mi amigo Salva Santos me vio con una camiseta de la calle de la Palma con diseño de Pilar Fopiani y me dijo que yo qué hacía con esa camiseta, si yo era de Loreto". Entonces se le encendió la luz y un buen día apareció por el Teatro Falla durante el COAC con una camiseta que él mismo diseñó con la imagen de su barrio, "lo puse en redes sociales y empezó a escribirme la gente, a preguntarme si tenía en la tienda la camiseta, si había de otras zonas y ya me vine arriba: había tocado la sensibilidad de mucha gente de barrio que quería mostrarlo orgullosa", explica.

En este tiempo Cano cogió Covid y le sirvió para algo bueno, diseñar las imágenes de otros barrios, el logo inspirado en la torreta de la luz de Puntales y la marca de Orgullo beduino para la que hizo su propia página de Facebook y de Instagram. La idea tomaba forma y entonces creó la imagen de Guillén Moreno, Los Molineros, San Severiano, La Barriada, Los Porches, La Laguna..., a base de fotografías con un toque retro "porque tiro de imágenes antiguas de los años 80 y 90, de modo que va un poco dirigido a toda una generación de gente de 40 años, principalmente".

Y como las lindes de los barrios muchas veces se difuminan en el imaginario de quienes lo han vivido y sentido, hasta le han solicitado camisetas de calles o zonas muy concretas como pueden ser San Mateo, "porque la gente de San Mateo se considera de allí", de Cortadura y de Santo Tomás, ante lo que Cano pretende responder con imágenes simbólicas de todos estos pedacitos de nuestra ciudad.

Con todo, y pese a que cada día vende alguna camiseta "con esta iniciativa que surgió casi sin quererlo, y que desconozco hasta dónde me llevará", Iván Cano lo concibe como un producto pop up, "pues cuando todo el mundo que quiera una camiseta de su barrio la tenga entiendo que ya parará". No obstante, no le pone puertas al campo, ni límites creativos a esta marca beduina para la que ya ha pedido presupuesto con el fin de estampar también en gorras. "De momento es creatividad y diversión, pues no lo tengo concebido como un proyecto empresarial sólido, porque cuando lo sea pues ya me marcaré objetivos e implicaré a mis socios, el tema de marketing y todo lo que conlleva". Todo es posible cuando se trata una buena idea y del orgullo de pertenecer a algún lugar de este bonito rincón llamado Cádiz.