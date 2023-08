Así contó la gaditana Luci Vera en televisión cómo confundió a su hijo con un hombre mayor en la playa de Cádiz: "Ese niño se ahoga"

Muchas de las personas que se pierden en el buscador de Youtube para una desconexión acaban con la gaditana Luci Vera en pantalla. Fue hace 25 años cuando se plantó en el programa 'De Tarde en Tarde' de Canal Sur a contar su angustia ante lo que ella creía que era su hijo ahogándose en una playa de Cádiz. El desenlace inesperado hizo estallar de carcajadas a media España, aún hoy perdura aquel vídeo.

Esta semana, la cadena autonómica volvió a acordarse de Luci Vera y se acercó hasta su barrio en Cádiz para entrevistarla. Allí estaba la gaditana, acompañada de sus vecinos, y del hijo, ya crecido tras 25 años. "Todavía me dicen lo del niño por la calle", dijo Vera entre risas.

No es para menos, aquellos momentos de televisión son oro en paño para muchos. Las cámaras de Canal Sur también hablaron con el hijo que recordaba con simpatía cómo vivió ese momento de confusión de su madre. "Yo estaba en el agua pero no me veía. Gracias a las dotes de socorrista de mi madre no me ahogué. Ella se montó su película", comentó.

"¡Chiquillo, ven para acá que te vas a ahogar!"

El mítico vídeo del que mucha gente habla es uno en el que Luci Vera comienza exponiendo que se encontraba con su amiga en la orilla. Entonces, se asusta ante lo que cree que es una persona que está muy lejos de la orilla: "Ese niño se ahoga, ese niño se va a ahogar. ¡Uy donde está ese niño...!". Su amiga es la que prende la mecha: "Es tu hijo". Sigue relatando que solo veía una pequeña cabeza redonda en el agua mientras gritaba: "¡Chiquillo, ven para acá que te vas a ahogar!". La persona a la que se estaba dirigiendo sigue su baño. Ella no se lo toma bien y procede a hacerle gestos de cortarle el cuello.

Después, las amenazas subieron. "Te voy arañar", haciendo gestos con la cara al mismo tiempo. El hombre, estupefacto, se va acercando para ver qué le pasaba a aquella mujer que le estaba llamando y amenazando. En un plató muerto de risa, prosigue contando cómo, a medida que avanza, observa que su supuesto hijo estaba "muy arrugadito". Los chillidos van aminorando al ver que lleva unas calzonas que no tienen nada que ver con la vestimenta de su hijo. "Las calzonas hasta aquí (hace señas) que se iba a ahorcar él solo", añade en tono de broma la mujer.

Una vez que el hombre llega a su altura, se inicia una conversación surrealista en la que Vera recula. Pese a la insistencia, le dice a la persona que ella no estaba dirigiéndose a él: "¿Yo le estoy llamando a usted de algo? ¿Yo le conozco a usted de algo? ¿Qué confianzas tengo yo con usted para llamarlo?". Y da la puntilla: "Vamos a dejarnos de pamplinas, eh. Yo no tengo la culpa de que usted esté loco. Yo estoy llamando a mi hijo, que estaba allí lejos y se estaba ahogando". El hombre responde que por esa zona de donde viene no hay nadie. Y Luci Vera concluye, con una respuesta mejor aún: "Pues se habrá ahogado, pero mi hijo estaba allí". Un momento de la televisión que ni los mejores profesionales del humor podrán emular, sin duda alguna.