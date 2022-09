Los grandes momentos de India Martínez en sus conciertos del Teatro Falla de Cádiz

India Martínez regresó este fin de semana al Gran Teatro Falla y a Cádiz por la puerta grande. Después de confesar su amor eterno por esta tierra con su pregón del Carnaval este pasado mes de junio, la artista cordobesa ha encandilado otra vez al público gaditano con su gira 90 minutos + , donde realiza un repaso por los temas más emblemáticos de su carrera y es un auténtico regalo para sus aficionados.

La artista cordobesa se movió por el Falla como pez en el agua los dos días, cantando con el público además tanto en el patio de butacas como incluso en el gallinero. "Esto sí que es acariciar el cielo con mis manos", ha escrito la pregonera en sus historia de Instagram con unas imágenes de ella cantando en el Paraíso uno de sus temas mas emblemáticos, instante también compartido por los espectadores en redes sociales.

India no dudó en coger la bandera del Cádiz CF que le ofrecieron desde el público y bailar con ella 'Hoy voy a verte de nuevo'. Y vino otro momento: el pasodoble de 'Me ha dicho que el amarillo', que como buena embajadora de la fiesta gaditana se sabe a la perfección, poniendo al teatro boca abajo. La artista entonó también su versión de El Credo, que dejó para la historia Juan Carlos Aragón.

El sueño de una cantante del público

Durante sus dos actuaciones, Jennifer Jessica Martínez –su nombre real– subió a algunas de sus seguidoras más jóvenes al escenario y en la del viernes cantó con una de las personas que estaban sentadas en el patio de butacas, una cantante gaditana que cumplió así su sueño, siendo justo en el día de su cumpleaños. "Me dejaste alucinando con tu voz y me emocionó mucho que tu niña me dijera que querías cantar", le contestó India en Instagram.

Pero incluso, en Cádiz hizo su debut bailando bachata y un asistente del gallinero, con la artista delante, le pidió matrimonio a su novia, aprovechando que ella es la que ha puesto la banda sonora a sus vidas.