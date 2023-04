Guía para hacer la Declaración de la Renta 2022 en Cádiz: novedades, deducciones y dudas comunes

La campaña de la Renta 2022 echa a andar este 11 de abril y acabará el 30 de junio. Miles de contribuyentes gaditanos están llamados a formalizar sus ingresos fiscales del pasado año y conocer así si tendrán que pagar a Hacienda o recibir ingresos de vuelta.

La Renta 2022 presenta una serie de novedades que ya fueron anunciadas en su día por el Gobierno central. Las mismas están destinadas, sobre todo, a dar más facilidades a las rentas bajas y exigir más aporte fiscal a las mayores fortunas.

Asimismo, hay una serie de deducciones que tienen que ver con la vivienda, familia numerosa u otros elementos que pueden determinar el resultado de la declaración. También hay dudas habituales en lo referente a las inversiones, sobre todo si se hacen en ámbitos más desregulados como las criptomonedas. O qué ocurre cuando se ingresa cierta cantidad a través de Bizum.

Novedades en la Renta 2022

Las rentas bajas que evitan hacer la declaración

Las personas que declaren ingresos por debajo de 14.000 euros no tienen que declarar este 2022. Asimismo, la reducción por los rendimientos de trabajo está en los 18.000. Esto quiere decir que los que no sobrepasen esta cifra no tendrán por qué hacerla.

Ampliación de la deducción por maternidad

Hasta ahora, solo las madres trabajadoras por cuenta ajena o propia tenían derecho a un beneficio fiscal de hasta 1.200 euros por un hijo menor de tres años. Con una modificación fechada en el 31 de diciembre de 2022, esto se amplía a todas las mujeres que tengan hijos, independientemente de que tengan ocupación laboral.

Cambios en planes de pesiones

El límite total de aportaciones individuales que un alguien puede hacer a planes de pensiones se ha reducido de 2.000 a 1.500 euros. La obligación es que la cantidad no sobrepase el 30% de los rendimientos netos del trabajo. Por otro lado, se amplía la cuantía de inversión que un empleador puede llevar a cabo en favor de un trabajador a 8.500 euros.

Impuesto a las rentas más altas

También conocido como impuesto a las grandes fortunas. Para esta Renta 2022, se cobrará un 1,7% de los ingresos a los que declaren patrimonio de entre 3 y 5 millones de euros, 2,1% a los que tengan posesiones por valor de 5 a 10 millones de euros y un 3,5% cuando se superen los 10 millones de euros.

Deducciones de la Renta en 2022

Por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida y por las personas jóvenes.

Por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda habitual.

Por nacimiento, adopción de hijos o acogimiento familiar de menores.

Por adopción de hijos en el ámbito internacional.

Para madre o padre de familia monoparental y, en su caso, con ascendientes mayores de 75 años.

Para familia numerosa.

Por gastos educativos.

Para contribuyentes con discapacidad.

Para contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho con discapacidad.

Por asistencia a personas con discapacidad.

Por ayuda doméstica.

Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en determinadas sociedades mercantiles.

Por gastos de defensa jurídica de la relación laboral.

Por donativos con finalidad ecológica.

Por mejora de la calificación energética de la vivienda.

Por pertenencia a partidos, asociaciones u organizaciones no gubernamentales.

Dudas comunes al hacer la declaración de la Renta 2022

Declarar la inversión en criptomonedas

Para este año, se habilita una casilla, la 1626, para la compraventa de criptomonedas. De esta forma, hay que declarar las fechas y los valores de adquisición para que el programa lo calcule. A su vez, la acción de adquirir criptomonedas y mantenerlas bloqueadas para una futura recompensa cuenta como rendimiento de capital mobiliario.

Ingresos exentos de declarar

Las indemnizaciones por despido, los trabajos realizados en el extranjero, las ayudas a determinadas enfermedades, a víctimas del terrorismo o pensiones por incapacidad.

El ingreso de rentas desde Bizum

En caso de que se reciba el dinero del alquiler por esta vía o se cobre por algún trabajo a través de Bizum, es necesaria su declaración. También si los importes totales de Bizum superan los 10.000 euros.

Obligación de declarar si hay dos pagadores

La declaración ha de hacerse siempre que se superen los 14.000 euros de ingresos en 2022, independientemente de que haya uno o dos pagadores. No obstante, suelen darse cantidades más altas debido a que alguno de las empresas haya retenido menos cantidades de IRPF al trabajador.

En caso de matrimonio, declaración conjunta o individual

Si uno de los cónyuges no trabaja, es aconsejable que se haga una declaración de la renta en conjunto. Si, por el contrario, los dos tienen empleo, lo mejor es que se haga por separado.