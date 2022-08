Gasolineras low cost de Cádiz: ¿Son combustibles menos fiables y de peor calidad?

Repostar el coche es hoy casi el doble de caro que el año pasado. Por lo que si antes un tanque se podía llenar con 50 euros, ahora hacen falta 70 euros. Así que no queda otra que buscar la forma de ahorrar o de que sacar el máximo rendimiento a ese dinero invertido. Ahí entran en juego las gasolineras low cost, una salvación para muchos conductores.

En la mayoría de municipios de Cádiz, ya se encuentran gasolineras como Petro&Go, Plenoil, Ballenoil, Easyfuel y otras tantas que ofrecen unos precios algo más asumibles que los de las compañías más convencionales. El usuario medio intenta abaratar todo lo posible el llenado completo de su depósito y, por ello, recurre a estos establecimientos donde la diferencia de importe es notoria.

Este hecho hace que para muchos conductores haya cierta desconfianza hacia estas low cost, pensando que en algún lado debe estar el truco. Y una de las preguntas más habituales es: ¿Es de peor calidad el combustible?

¿Los combustibles de las gasolineras low cost son peores?

Desde que se modificara la legislación y se liberalizara este sector, la competencia es feroz. Hay gasolineras de las compañías de siempre, hay otras low cost, las hay de autoventa con tarjeta de crédito. Sobre todo en estos últimos, se suelen ver esos llamativos carteles con los precios de la gasolina por los suelos, en comparación con la tendencia a pie de carretera que se ve en el resto.

Algunos conductores no frenan ante el avistamiento de estos números rompedores, no se fían. Al fin y al cabo, el consumidor medio no alcanza a comprender cómo la misma gasolina cuesta 10 céntimos más barata en un sitio.

Hay varios factores que permiten que una gasolinera low cost pueda ofrecer precios bajos. Uno de ellos tiene que ver con los costes estructurales. Estos establecimientos suelen ser más pequeños, no siempre tienen personal contratado o el que tienen controla a distancia. Además, obtienen la gasolina en mercado mayorista, apuntan desde La Vanguardia. Según la consulta del rotativo catalán a fuentes del sector, toda la gasolina que se consume en España se produce en ocho refinerías y de ahí sale a todas las gasolineras.

Solo hay una diferencia sustancial, las grandes compañías sí que introducen aditivos para aportar un plus. Esto permite que el combustible utilizado aporte más autonomía al vehículo, la posibilidad de hacer algún kilómetro más. Pero en ningún caso el coche se ve afectado por el uso de combustible procedente de gasolineras low cost, ni son menos fiables ni de peor calidad. Lo único que ocurre es que se agota antes.