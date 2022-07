Festival No Sin Música 2022 en Cádiz: ¿Quién actúa este jueves 21 de julio?

Todo listo en Cádiz para acoger el regreso del festival referencia del indie rock de la provincia. La jornada inaugural del No Sin Música 2022 traerá a clásicos del panorama indie nacional e incluso alguna propuesta internacional.

A partir de las 17 horas las taquillas ubicadas en San Juan de Dios, frente al Burger King, estarán abiertas para canjear los abonos por las pulseras que darán acceso al festival y que también servirán para consumir dentro. Las puertas del recinto se abrirán a las 18 horas, justo una hora antes de la primera actuación.

Para hoy se esperan temperaturas más altas, con máximas de 32º y mínimas de 25º, según AEMET. Por suerte para los festivaleros, no habrá presencia de vientos como el de levante que impidan disfrutar del evento con normalidad.

Horarios y actuaciones del jueves 21 de julio en el No Sin Música

19.00 horas - Anni B Sweet

La cantante malagueña abre el No Sin Música, una de las grandes voces femeninas del pop indie, repasará parte de su trayectoria. Uno de los temas más esperados será 'Buen Viaje', de su último disco en solitario, Universo por Estrenar, sacado en 2019. Pues el último que sacó en 2022, lo hizo junto con el grupo Los Estanques.

20.00 horas - Salvaje Lola

Un grupo gaditano curtido en pandemia estrenará el escenario destinado a los emergentes. Guillermo Alvah, Adrián Ramírez Cherbuy y Fran García Gil conforman estarán esta tarde al frente con su estilo rockero. Además, ya han tenido la suerte de debutar en Radio 3.

20.30 horas - León Benavente

Es una de las grandes atracciones del cartel. Esta banda nacional quizá sea difícil de encasillar en cuanto a estilo musical, lo que se sabe es que atrapan con sus letras irónicas, ácidas y cargadas de cruda realidad. 'Ser Brigada', 'California', 'Amo', 'Mítico', 'Líbrame del Mal', y un largo etcétera, de canciones para hacer enloquecer hoy al muelle de Cádiz.

21.45 horas - Jeré con Z

Este grupo jerezano emergente aportará el cambio de tercio musical a la tarde noche con sus ritmos entre tumbados cubanos, reggaes, funkys, flamencos y pop.

22.30 horas - 091

El primer grupo granadino mítico de los tres que pasarán por el No Sin Música. Nacidos en los 80, cesaron su actividad en el 96 para resurgir de sus cenizas en 2015. Ahora vuelven a estar en pleno apogeo y pretenden reventar el muelle con algunos de sus hits: 'La vida Qué Mala Es' y 'Qué Fue del Siglo XX'.

23.45 horas - The Levitants

Desde Valladolid llega este grupo a ritmo de post-punk y after-punk. Su último disco, Enola, salió en 2019. Este año han sacado 'Nuevas Generaciones' y 'La Ventana', dos nuevos singles en castellano cargados de rabia.

00.30 horas - Mando Diao

Es el plato fuerte del día y, para algunos, del festival. Este grupo de indie rock sueco llega a Cádiz para presentar su último EP con cuatro canciones, Stop the Train Vol.1, y encandilar con lo mejor de su discografía. La trayectoria de esta banda internacional alcanzó su cénit con 'Dance With Somebody', un hitazo indie que lleva las palabras festival y bailar de apellido desde que suena hasta que acaba. Otros temas a destacar, para delicia de los presentes: 'Down In The Past', 'Lon Long Way', 'Black Saturday'.