Cuidado con renovar tu suscripción de Netflix sin antes ver este aviso

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha detectado esta semana la recepción de SMS fraudulentos (smishing) suplantando a la plataforma de contenido de entretenimiento audiovisual de Netflix.

El objetivo de esta campaña es redirigir a la víctima, a través de un enlace fraudulento, a una web que suplanta el sitio oficial de Netflix con el fin de obtener las credenciales de acceso a su cuenta. Para que la víctima pinche sobre el enlace, los ciberdelincuentes pretenden alarmarle con supuestos problemas en el pago de la suscripción.

Si aún no te han llegado estos mensajes pero eres suscriptor de la plataforma, aquí te damos algunos detalles de esta estafa para que puedas estar prevenido:

Contener un enlace que comienza por 'https', lo cual no garantiza que la conexión sea segura.

Las URL identificadas utilizan palabras muy similares a la marca, como, por ejemplo, 'netfspain' o 'neftxes'

El mensaje utiliza como reclamo frases similares a 'confirmar datos', 'pago rechazado' o 'actualice su información'

Estos mensajes pueden contener faltas de ortografía que delatan que no es una entidad oficial, como, en este caso, la ausencia de tildes.

Generalmente, estos mensajes vienen introducidos por la palabra 'NETFLIX:' para dar más credibilidad.

En algunos mensajes genera en el usuario la urgencia de realizar la acción en un periodo de 24 horas.

Si has sido víctima del ataque...

Si por el contrario has recibido un SMS, indicándote que el pago ha sido erróneo, has pulsado en el enlace donde te ha redirigido, supuestamente a la plataforma, y has introducido tus credenciales de acceso (usuario y contraseña), posiblemente hayas sido víctima de este ataque.

Lo primero que debes hacer es comprobar si todavía tienes acceso a tu cuenta de Netflix. Si es así, cambia la contraseña (recuerda establecer una contraseña robusta). Si utilizas dicha contraseña en otras cuentas online, te recomendamos que también la cambies.

En caso de que no puedas conectarte a tu cuenta de Netflix porque el ciberdelincuente se haya apoderado de ella, te recomendamos que te pongas en contacto con el proveedor del servicio (Netflix).

Si has introducido los datos de tu tarjeta de crédito, la recomendación es ponerte inmediatamente en contacto con tu banco o con el número de teléfono de emergencia de la compañía emisora de tu tarjeta de crédito para proceder a su bloqueo o anulación de cargos realizados recientemente o futuros movimientos.