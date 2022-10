Cádiz Vale Más 2022: Los bares y restaurantes donde usar los bonos de descuento

La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha una campaña para potenciar el consumo en los bares y restaurantes locales fomentando así el crecimiento de las ciudades y su economía. Este sistema de vales permite que tanto usuarios como establecimientos salgan ganando. La iniciativa para la hostelería llega avalada por el éxito con el comercio local, donde se han generado ventas por encima de los dos millones de euros.

Los interesados en obtener estos bonos deberán registrarse en la web cadizvalemas.com para poder optar a ellos y una vez estén identificados podrán adquirir 5 vales por valor de 10 euros cada uno. Para canjearlos se necesitarán hacer consumiciones mayores o iguales a 20 euros par poder canjear uno de los vales. Los vales son acumulables entre sí y por grupos usuarios siempre y cuando se cumpla la norma de canjear un vale de 10 euros por cada 20 euros.

El periodo que tienen que los ciudadanos para obtener estos vales es desde el 31 de octubre de 2022 a las 12:00 hasta el 2 de diciembre a las 23:59. Los bonos tienen una caducidad de 10 días naturales desde la expedición del mismo. Una vez que hayan caducado no podrán ser utilizados y los usuarios que ya hayan descargado tickets no podrán volver a descargar nuevos vales descuentos. Cada establecimiento tendrá un máximo de 800 vales que equivalen a 8.000 euros. Una vez superado ese límite no podrán aceptar más vales descuento.

Listado de los bares y restaurantes adheridos

Cádiz

Antípoda

Asador Puntaparrilla

Bar La Mezquita

Cafetería Los Lunares

El Aljibe gaditano

El árbol

El Fogón de Mariana (C/Brasil)

El Pelícano Musicafe

Fogón de Mariana (C/Antulo)

La Carnicería de Cádiz

Marambay

Mesón Las Américas

Moana Beach Bar- Restaurante

Musalima

On Egin

Periquito

Restaurante Salicornia

Sabores de Cádiz

Serendipia Sala de espectáculos

Siempre di vino

Telepizza

The Cabin Cadiz

Tradicionarius

Villanos Bistro Canalla

Arcos de la Frontera

100 Montaditos Arcos de la Frontera

Benalup- Casas Viejas

Restaurante Casa Pepe

Benaocaz

Restaurante El Parral

Chiclana de la Frontera

Castilla Todo Tapas

Coco Novo Beach

Fogón de Mariana (La Barrosa)

Jero's Burguer

Nomadas Grill

Conil de la Frontera

La barra de Rosario

El Puerto de Santa María

Bar El Juncal

Crefondue

Destraza

Foster's Hollywood Vistahermosa

La Micaela restaurante Bar

Romerijo Cervecería Freidor

Romerijo Valdelagrana

Tasca Matute

The Cabin Puerto- La Cabaña

Jerez de la Frontera

Albur Cervecería

Fogón de Mariana (C.C. Luz Shopping)

Foster's Hollywood (C.C. Luz Shopping)

Freiduría Santiago

Marquesitos Restaurantes

Marruzella

Pizzería Sur

Quince Arrobas

Saslsa Chips

La Línea de la Concepción

Mesón La Taberna

Molly Bloom's

People

Los Barrios

Restaurante Willy

Puerto Real

Hotel El Caballo Negro

Panorama Café Copas

San Fernando

Fogón de Mariana (C.C. Bahía Sur Las Terrazas)

Fogón de Mariana (C.C. Bahía Sur Pasaje Estadio)

Fogón de Mariana de las Cortes

Telepizza

Tienda Gourmet Diezvinos

Sanlúcar de Barrameda