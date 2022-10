Cuando Andy y Lucas le cantó a Jesús Quintero su canción 'Ratoncitos coloraos'

Muchos momentos televisivos se han venido a la memoria este lunes al conocerse el fallecimiento de Jesús Quintero, uno de los grandes entrevistadores de este país. El onubense, muy vinculado a Cádiz, ha dejado imágenes y vídeos para la historia y uno de los que han sido compartidos en redes en esta jornada también tiene que ver con la ciudad.

Y es que el Loco de la Colina se emocionó con el dúo gaditano Andy y Lucas, que allá por 2003 se presentaban por primera vez en el programa del locutor cantando la canción 'Ratoncitos coloraos', incluido en el disco del programa y en el primero de los jóvenes artistas de Cádiz

"Hay un loco en lo alto la colina, donde vive enamorado de Andalucía". Así empezaba el tema dedicado al presentador del mítico programa que emitía Canal Sur y con el que Quintero se emocionaba. "Me impresiona mucho escuchar mi nombre en una canción, me parece perfecto para el día que me muera y que en la radio lo empiecen a poner", dijo entonces. Era la primera vez que Andy Morales y Lucas González acudían a este espacio televisivo, al que después fueron en varias ocasiones y que le ayudó a llegar a lo más alto de las listas de éxitos del país.

En el programa 'El show de Bertín' de este año ambos recordaban ese momento. "Ese programa nos dio el gran salto para arriba", apuntó Lucas, que incidía en los agradecido que estaban a Jesús Quintero por lo que hizo con nosotros en nuestra carrera.

Este lunes, en su cuenta oficial de redes sociales, Andy y Lucas ha dedicado unas palabras al conocido como Loco de la Colina. "Todo comenzó contigo, descansa en Paz Jesús, siempre en nuestra memoria", acompañado de un vídeo donde incluyen este famoso 'Ratoncitos coloraos'.

TODO COMENZÓ CONTIGO….DESCANSA EN PAZ JESUS 🖤🖤🖤.#jesusquintero SIEMPRE EN NUESTRA MEMORIA. pic.twitter.com/wYXWoIwgug — Andy Lucas oficial (@_AndyyLucas_) October 3, 2022

Historia de la televisión

Quintero se convirtió en una leyenda de la radio, con el popular programa nocturno "El loco de la colina", y posteriormente de la televisión con sus programas de entrevistas como "El perro verde" y "Ratones colorados", protagonizados muchos de ellos por personajes marginales.

Creador de múltiples formatos de radio y televisión, recibió más de doscientos galardones, entre los que destacan el Ondas Internacional, el premio Rey de España de periodismo o el Premio a la originalidad periodística.

Jesús Quintero, de 82 años, ingresó a principios de septiembre en la Residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, afectado por problemas respiratorios. Era un apasionado de Cádiz y su Carnaval, del que fue pregonero en 1984.