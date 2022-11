Alerta por los restos de un cohete chino fuera de control: ¿dónde puede caer?

Los lanzamientos de cohetes de China siguen produciendo alteraciones en el mundo. El pasado lunes, el estado asiático lanzó su cuarto proyectil para realizar prospecciones en el espacio. Los otros tres, ya causaron problemas en su reingreso en la órbita terrestre y este va por el mismo camino. En las primeras horas de este viernes 4 de noviembre, la trayectoria del misil ha obligado a tomar medidas en su espacio aéreo a países como España.

El impacto en la tierra del cohete Larga Marcha 5B está previsto para este viernes. En la cuenta de Twitter del organismo de vigilancia espacial europea se está actualizando constantemente el camino del artefacto. En las últimas informaciones facilitadas, la trayectoria dibujada marca que los restos de este cohete chino sobrevolarán la zona norte del país y que finalmente caerán en mitad del Océano Atlántico.

El cohete, cuando fue lanzado, medía 17,8 metros con un diámetro de 4,2 metros. Su peso era de más veinte toneladas. En comunidades autónomas como Cataluña, Protección Civil ha informado del cierre del espacio aéreo desde las 9.38 hasta las 10.18 horas por estos restos descontrolados. El gestor de tráfico aéreo Enaire tuvo que tomar esta decisión ante el peligro por el paso de este cohete chino. La normalidad vuelve poco a poco, aunque muchos vuelos pueden verse afectados por estas restricciones que tuvieron lugar a primera hora del día.

⚠️Update: #EUSST’s latest autonomous predictions give a re-entry window of object #CZ5B of 2022-11-04 08:50:36 UTC ±31 min. Read more: https://t.co/9X1lBmRJIS #LongMarch5B pic.twitter.com/QrayZzSXwB