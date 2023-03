Alejandro Sanz y Cádiz, un amor para toda la vida: todos los reconocimientos y premios en la provincia

Alejandro Sanz ha sido nombrado en el día de hoy, junto a Lola Flores, Hijo Predilecto de la provincia. A pesar de haber nacido en Madrid, siempre ha mostrado su amor incondicional por la provincia; amor que se debe a sus progenitores, ambos nacidos en la provincia de Cádiz. El cantante, a lo largo de su carrera, ha sido reclamado en varias ocasiones en localidades gaditanas para recibir un reconocimiento o protagonizar un acto. En sus conciertos, no duda en nombrar a Cádiz, interactúa en redes con el Cádiz CF y durante el COAC sube más de una comparsa que le agrada.

Pregón del Carnaval de Cádiz 2005

En el verano del 2004, tras un concierto en San Felipe Neri, Teofila Martínez, la entonces alcaldesa de la ciudad, le ofreció ser el pregonero del Carnaval del año siguiente. El cantante le pidió dos días para pensárselo. Como todos imaginaban, acabaría dando el sí. Y es que Alejandro siempre ha mostrado a su devoción por el Carnaval, cantando uno de los pasodobles de la chirigota 'Los Yesterday', de Juan Carlos Aragón, por todo el mundo y a través de sus redes sociales. En el pregón de 2005 declaró ser más gaditano que muchos, ya que él era gaditano porque quería.

Hijo Adoptivo de Cádiz

En el año 2019, Alejando fue nombrado por parte del alcalde, José María González 'Kichi' , como Hijo Adoptivo de la ciudad debido a la intensa vinculación del madrileño con la capital gaditana. Al recibir el diploma el cantante aseguró que 'mientras viva gritaré a los cuatro vientos que soy hijo de Cádiz'.

Rey Mago de Cádiz

En las navidades previas a la pandemia, Alejandro Sanz, revolucionó la cabalgata de Reyes. Este fue el encargado de repartir la ilusión a los niños, y no tan niños, de la ciudad de Cádiz siendo el Rey Melchor. El cantante declaró en el Ayuntamiento que era "lo mejor que me ha pasado en muchos años, mirar la carita de los niños, el cariño que he recibido, que se hayan aprendido mi nombre: Melchor... ¡Viva Cádiz!'". Los días de antes había mostrado en redes su interés por que le llamaran Melchor y no Alejandro para que no se perdiese la ilusión.

Doctor Honoris Causa de la Universidad de Cádiz

Este mismo año el claustro de la Universidad de Cádiz aprobó la concesión del grado de Honoris Causa a Alejandro Sanz, como reconocimiento a su dilatada carrera y sus fuertes vínculos con la provincia gaditana.

La Escuela de Ingeniería de Algeciras consideraba que Alejandro Sanz es "merecedor de dicha distinción por múltiples razones", dados los méritos alcanzados por este artista, con fuertes vínculos con la provincia de Cádiz, "en el ámbito de las artes y la cultura", como establecen los estatutos de la UCA para la concesión del Doctorado Honoris Causa, y por "su brillante trayectoria musical".

Una calle y un museo en Alcalá

En Alcalá de los Gazules, pueblo donde el cantante pasó gran parte de los veranos de su infancia, se le otorgó en 2019 una calle con su nombre junto a una placa con el poema que le dedicó al municipio. “Pobre de aquel pobrecito que no conozca Alcalá. Casas blancas, gente de oro, sol de estaño, la salá. Es chiquito mi tesoro … Plaza Alta y madrugá. Un espejo y las estrellas, es la sierra que va al mar. Pobre del pobrecito que no conozca Alcalá, que no aprenderá en su vida por qué en este pueblo todos sabemos volar”. Además, próximamente este municipio contará con un museo dedicado a la figura del artista.

Embajador de Algeciras

En el año 2015 el cantautor recibió a manos del edil de Algeciras el título que le acredita como embajador de Algeciras, reconociéndole la “defensa y promoción” que el músico hace de la tierra de la que es originaria su padre. El cantante ha confesado en más de una ocasión sentirse andaluz y algecireño debido a que pasó parte de su infancia allí, especialmente en la playa de El Rinconcillo. Y también por la unión que tenía con el ya fallecido Paco de Lucía.