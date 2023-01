Alarma en las peluquerías por un brote de tiña: qué es y cómo tratarla

La Academia Española de Dermatología y Venereología ha advertido estos días sobre un aumento de casos de infecciones en la cabeza por hongos, "tiña del cuero cabelludo", principalmente en adolescentes que acuden con frecuencia a las peluquerías para cortes de pelo mediante degradado o rasurado.En un comunicado, la academia aclara que ha habido un crecimiento de los casos en los dos últimos años, lo atribuye a la moda de los rasurados e indica que la vía de contagio son maquinillas de afeitar que no están correctamente desinfectadas.

Qué es y cómo se manifiesta

De acuerdo con la evidencia científica existente, la tiña capitis o tiña de la cabeza es una infección causada por hongos que atacan a la capa externa de la piel del cuero cabelludo y el tallo. Puede producir una inflamación, placas descamativas y alopecias. Se manifiesta en zonas localizadas del cuero cabelludo donde aparece caída (calvas) de color grisáceo y costras que producen mucho picor y enrojecimiento de la zona.

¿Cómo se contagia?

Esta se puede transmitir simplemente de una persona a otra con solo tocar alguien que tenga la infección.

En el caso de las peluquerías se contagia si se está en contacto con elementos contaminados por el hongo como peines, tijeras, toallas, paletinas de color o maquinillas. Los brotes de tiña más conocidos se dan incluso en escuelas por tener más contacto físico cercano en edades comprendidas de 3 y 14 años.

Mensaje de tranquilidad

Sin embargo, la Alianza Empresarial de la Imagen Personal, ANEIP, ANEPE-IMPE, FANAE, EIPEF y FEDCAT han mandado un mensaje de tranquilidad hacia los clientes de los salones de peluquería, estética y barbería de España, como consecuencia de este brote. "No existe ninguna responsabilidad ni relación causal directa. Como tampoco la tienen específicamente las barberías ni las peluquerías en general. No se puede culpar ni estigmatizar a una parte del sector, a los profesionales de las barberías y ni mucho menos, culpabilizar a todo un gremio. Estos aspectos sanitarios no tienen nada que ver con el tique medio o precios de cada salón sino con las costumbres y hábitos de higiene de cada profesional o particular", han dicho las organizaciones.

Precisamente la reciente pandemia, obligó, recordó e hizo a muchos profesionales, revisar sus protocolos de higiene, establecidos y desarrollados hace décadas en diversas normativas, por lo que estamos convencidos que, en la mayoría de los establecimientos, se llevan a cabo las medidas y cuidados adecuados.

"Es más, la formación reglada proporciona en sí, un temario base que trata sobre la normativa en materia de higiene y desinfección de utensilios; pero incluso a profesionales no formados, también los protocolos anti-COVID les hizo tener conocimiento de toda la normativa en su conjunto, si cabe, hasta de forma más exhaustiva y amplia", han enfatizado.

Así, han comentado que sólo se han detectado 107 casos durante este periodo en los que se han producido un mínimo de 270 millones de servicios de peluquería, lo que supone una incidencia del 0,0000004 por ciento.

"La idea de que el brote tiña pueda vincularse a determinados salones de peluquería es una de las hipótesis que manejan los dermatólogos y que se centra en un determinado perfil de peluquería y de estilo de corte de pelo mayoritariamente demandado por chicos adolescentes y vinculado a las modas juveniles de un determinado estilo musical y que realizan un rasurado del cuello muy específico", han dicho. ¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS APARECE LA TIÑA?

