¿Afectan las nuevas medidas de ahorro energético a la rutina diaria en casa?

La complicada situación energética ha llevado a los gobiernos europeos a tomar medidas. Las previsiones no son nada halagüeñas. Ante esto, se han tomado una serie de decisiones desde el Gobierno central enfocadas a disminuir la factura a nivel nacional. Un compromiso que España adquirió recientemente en la UE, bajar un 7% el consumo de gas.

El primer paquete de medidas, llegarán más, se centra en recomendaciones de uso y prácticas que favorezcan un decrecimiento del consumo ¿Estas acciones que anuncia el Ejecutivo afectan a la vida diaria en el hogar de los ciudadanos?

Cuáles son las nuevas medidas y cómo afectan

En realidad, lo último que ha aprobado el Gobierno está más dirigido a lugares de trabajo, hostelería y negocios, no afectando así tan directamente al consumidor. En esta ocasión no hay novedades que afectan a la vida en casa. O sí, porque algunos expertos ya empiezan a recomendar el teletrabajo para facilitar que el consumo energético de las empresas no sea tan alto. Esto haría que, al pasar más tiempo en casa, el incremento del gasto se trasladara al hogar.

De igual modo, estas son las principales medidas aprobadas, en vigor hasta octubre de 2023, para establecimientos, oficinas, bares y otros negocios:

Calefacción a un máximo de 27 grados y aire acondicionado a un mínimo de 19 grados.

Cartelería que anuncie las medidas de ahorro de obligatorio cumplimiento implementadas.

implementadas. Cerrar las puertas de locales para evitar mayor consumo de los sistemas de refrigeración. La normativa incluso pide cierres automáticos.

para evitar mayor consumo de los sistemas de refrigeración. La normativa incluso pide cierres automáticos. Escaparates apagados desde las 22 horas y todo edificio sin ocupación no deberá estar encendido.

y todo edificio sin ocupación no deberá estar encendido. Edificios con calderas e instalaciones térmicas que hubieran hecho su revisión antes del 1 de enero de 2021 tendrán que realizar otra antes del 31 de diciembre de 2022.

El plazo para cumplir con estos requisitos es de 7 días.

¿Y cómo ahorrar energía en casa?

Pese a que las últimas noticias son concretas para negocios, la austeridad energética también incumbe a los particulares. El alto precio de la luz, desde hace ya más de un año, obliga a pensar en diferentes formas de abaratar costes.

Aquí van algunos consejos: