Hasta 3.000 euros por persona para aquellos que quieran tener el carnet de autobús y camión

El Gobierno ha lanzado una nueva subvención de hasta 3.000 euros por persona dirigida a quienes deseen obtener los permisos de conducir de clase C (camión) o D (autobús). La medida forma parte del Plan Reconduce, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de captar nuevos conductores profesionales ante una clara escasez en el sector.

Una ayuda que cubre casi todos los gastos

El importe máximo de la ayuda —3.000 euros— puede financiar los costes de formación, tasas de examen, expedición del permiso y el reconocimiento psicotécnico necesarios para alcanzar los permisos C o D.

Dado que el coste de sacar estos permisos suele situarse entre 2.000 y 4.000 euros, esta subvención cubre una parte sustancial del gasto para personas interesadas en formarse como conductores profesionales.

El presupuesto total asignado para esta medida asciende a 500.000 euros, y se podrá compatibilizar con otras ayudas similares. Según los estimados oficiales, en España hacen falta unos 30.000 conductores de camión y aproximadamente 4.700 conductores de autobús para cubrir la demanda actual.

¿Quién puede acceder a la ayuda?

Todos los interesados en este tipo de carnet deben tener en consideración los siguientes requisitos:

Estar en posesión del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera , o bien estar cursando su segundo año.

, o bien estar cursando su segundo año. O bien contar con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para conductores profesionales.

(CAP) para conductores profesionales. Matricularse en una autoescuela para obtener los permisos C o D (en ciertos casos podría incluirse también el B, aunque con obligada obtención de C o D).

para obtener los permisos C o D (en ciertos casos podría incluirse también el B, aunque con obligada obtención de C o D). Obtener efectivamente el permiso C o D en el plazo establecido tras la concesión de la ayuda.

Plazos y condiciones

Las solicitudes podrán presentarse dentro de un plazo de dos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto que regula estas ayudas (12 de enero de 2026). Una vez concedida la ayuda, el beneficiario dispondrá de un año para obtener el permiso, prorrogable hasta seis meses más por causas justificadas.

Las ayudas se atenderán por orden de llegada, pero se establecen prioridades para quienes ya hayan iniciado formación o cuenten con titulación: primero quienes tengan el título de Técnico, luego quienes hayan cursado el primer año, y, en tercer lugar, los titulares del CAP.

Razones de esta medida

La razón principal por la que se ha establecido esta medida ha sido debido a la carencia de conductores profesionales, un problema que afecta al transporte de mercancías y viajeros y que tiene gran impacto en cuanto a cuestiones logísticas y económicas.

Con esta ayuda se busca no sólo facilitar la formación sino atraer a nuevos perfiles al sector, con un mensaje claro: "la carretera siempre tiene salidas". Para quienes cumplen los requisitos, se presenta como una oportunidad única para acceder a un sector con alta demanda laboral y formación apoyada por el Estado.