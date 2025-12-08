La cofradía de la Sentencia con su Dolorosa, la Virgen del Buen Fin, ha cerrado el año cofrade 2025 en Cádiz con su procesión de regreso a su templo de la Merced este lunes. Sin palio y con el acompañamiento musical de una sección de la banda de música Álvarez Quintero, de Utrera; el paso ha dejaodo una curiosa imagen entre las luces y el decorado de Navidad que ya luce la ciudad gaditana. La hermandad, tras la función en la SEO esta mañana, cierra así este acontecimiento extraordinario que ha unido el 75 aniversario de la bendición de la Dolorosa de la cofradía de Sentencia con el Año Jubilar de la Esperanza y los 75 años también que se cumplen de la proclamación del Dogma de la Asunción.