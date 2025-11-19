Así se vio por Chiclana la bola de fuego que sobrevoló el Mediterráneo en la madrugada del martes

Pueden ver desde Cádiz una "impresionante bola de fuego" que sobrevoló el mar Mediterráneo en la madrugada del martes

La bola de fuego, detectada por la cámara de seguridad de la vivienda. / Facebook Jose Viso

19 de noviembre 2025 - 14:09

La "impresionante bola de fuego" que cruzó el cielo nocturno en la madrugada del martes 18 de noviembre desde Granada hasta Marruecos pudo verse con una increíble claridad desde algunos puntos de Cádiz. En concreto, desde Chiclana la cámara de seguridad de un chalet pudo grabar el fenómeno a las 3:17 horas, justo el momento en que el momento se hizo visible. La bola, que destacó por su brillo excepcional, sobrevoló Granada, el mar Mediterráneo y Marruecos y fue grabado por los sistemas del proyecto SMART desde las estaciones de detección ubicadas en Huelva, La Sagra (Granada), Sevilla y Mazagón (Huelva).

También te puede interesar

Lo último

stats