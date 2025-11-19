La "impresionante bola de fuego" que cruzó el cielo nocturno en la madrugada del martes 18 de noviembre desde Granada hasta Marruecos pudo verse con una increíble claridad desde algunos puntos de Cádiz. En concreto, desde Chiclana la cámara de seguridad de un chalet pudo grabar el fenómeno a las 3:17 horas, justo el momento en que el momento se hizo visible. La bola, que destacó por su brillo excepcional, sobrevoló Granada, el mar Mediterráneo y Marruecos y fue grabado por los sistemas del proyecto SMART desde las estaciones de detección ubicadas en Huelva, La Sagra (Granada), Sevilla y Mazagón (Huelva).