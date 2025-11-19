Pueden ver desde Cádiz una "impresionante bola de fuego" que sobrevoló el mar Mediterráneo en la madrugada del martes

Una "impresionante bola de fuego" cruzó en la madrugada del martes 18 de noviembre el cielo nocturno, a las 3:17 horas, un fenómeno que llamó la atención de las personas que pudieron contemplarlo por un brillo excepcional. De hecho, y aunque la bola sobrevoló Granada, el Mar Mediterráneo y Marruecos, hay quien pudo contemplarlo desde la provincia de Cádiz y es que el fenómenos fue grabado por los sistemas del proyecto SMART desde las estaciones de detección ubicadas en Huelva, La Sagra (Granada), Sevilla y Mazagón (Huelva).

El evento fue analizado por el investigador responsable del proyecto SMART, el astrofísico José María Madiedo del Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC. Según explican en su canal en Youtube, el fenómeno se produjo al entrar en la atmósfera una roca a una velocidad de unos 132.000 kilómetros por hora. La roca procedía de un cometa. Al chocar violentamente contra el aire a esta enorme velocidad, la superficie de la roca se calentó hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados y se volvió incandescente. Y fue esa incandescencia la que pudo verse en forma de una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 93 km sobre la localidad de Saleres (provincia de Granada). Desde ahí avanzó en dirección suroeste, sobrevolando el mar Mediterráneo y extinguiéndose finalmente a una altitud de unos 41 km sobre la localidad de Ait Hamza (Marruecos). La distancia total que recorrió la bola de fuego en la atmósfera de nuestro planeta antes de extinguirse fue de unos 424 km. Todo el material se destruyó en la atmósfera, descartándose que hayan podido sobrevivir fragmentos que hayan caído al suelo en forma de meteoritos.

Esta bola de fuego fue grabada por los sistemas del proyecto SMART desde las estaciones de detección ubicadas en Huelva, La Sagra (Granada), Sevilla y Mazagón (Huelva).

¿Qué es el proyecto SMART y en qué consiste?

SMART es un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrolla la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN). Se trata de una red de investigación coordinada desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). La Red SWEMN tiene como objetivo monitorizar continuamente el cielo con la finalidad de registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos del Sistema Solar.