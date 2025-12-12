La dotación del patrullero Vigía de la Armada mantiene su capacidad operativa durante la navegación en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El buque, con base en Puntales, Cádiz, está desplegado en operación de presencia, vigilancia y disuasión, según han informado desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). En sus redes sociales, han compartido un vídeo con las maniobras que practica durante la misión, donde se puede ver un aprovisionamiento de pesos muy ligeros con la fragata Reina Sofía, prácticas de rapel del Equipo Operativo de Seguridad y procedimientos de entrada del grupo contraincendios.