Tras más de un año y medio cerrado, y con unas obras que se han alargado en el tiempo, el albergue municipal de Cádiz, situado en la plaza Macías Rete, ha reabierto sus puertas este 3 de marzo tras una reforma integral que ha dignificado las condiciones y las instalaciones del edificio que necesitaba de importantes mejoras.

Así, desde este martes la ciudad recupera 22 camas más destinadas a personas sin hogar, además de incorporar al centro de acogida otros servicios que tenía paralizados como las duchas y del ascensor, que además llega ahora hasta la última planta donde se sitúa el lavadero y las terrazas. Además, en la planta baja están las zonas comunes y en las primera y segunda, las zonas de dormitorio. Cuenta con dos despachos, un comedor, sala de espera, cocina, recepción y ocho habitaciones.

El proyecto de rehabilitación ha convertido el centro de acogida en un lugar mucho más accesible y eficiente energéticamente. Así cuenta con entradas accesibles a personas con movilidad reducida y con elementos en su interior que logran un ambiente y confort integral tanto para los trabajadores como para los usuarios, logrando unas dependencias agradables, funcionales y prácticas. También, se ha conseguido regular unos niveles de iluminación y ventilación tanto natural como artificial adecuados al uso de cada espacio.