Usuarios que paseaban en la mañana de este martes 4 de noviembre por la playa portuense de Santa Catalina han podido observar un desembarco relacionado con una actividad ilícita que va en aumento en la provincia de Cádiz, el del petaqueo. Tal como ha podido grabar una mujer, a primera hora, una lancha neumática se acercaba hasta la orilla de la playa portuense y de ella bajan tres personas que inmediatamente salían del agua y de la playa corriendo. Fuentes de Policía Nacional han confirmado que el desembarco está relacionado con el petaqueo.

El petaqueo es una actividad ilícita que consiste en la adquisición, almacenamiento, transporte y suministro de grandes cantidades de combustible a embarcaciones utilizadas para el tráfico de hachís por vía marítima. En los últimos años se ha detectado un notable incremento de esta práctica en la provincia de Cádiz.