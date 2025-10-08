"Noche frenética" en la lucha contra el petaqueo en las costas de Cádiz

Un operativo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la noche del martes al miércoles 8 de octubre se ha saldado con la detención de cuatro personas , la incautación de 18 fardos de hachís, un furgón y un coche lanzadera y la recuperación de unas 100 garrafas de gasolina. Una actuación que vuelve a poner en evidencia la magnitud del fenómeno del petaqueo en la provincia de Cádiz.

Según informa Jucil Cádiz a través de su perfil en Facebook, esta noche se detectaron seis petaqueras que navegaban hacia el Castillo de Sancti Petri, donde esperaban dos narcolanchas para ser abastecidas con el combustible que estas trasladaban. Dos de estas petaqueras volcaron a la altura del puente Zuazo sin embargo, dejando en consecuencias unas 100 garrafas flotando por la zona.

Hachís intervenido en el puerto de Gallineras

Respecto a los cuatro detenidos y a los 18 fardos de hachís, la Policía Nacional concreta en una nota de prensa que esta actuación se ha producido en la mañana de este miércoles en el puerto de Gallineras, en San Fernando, tras recibirse un aviso que alertaba sobre un posible alijo de drogas en la zona.

Alertados los agentes, estos pudieron observar cómo dos vehículos intentaban abandonar el recinto portuario a gran velocidad, uno de ellos una furgoneta. Los agentes procedieron a darles el alto policial, logrando interceptar el primero de los vehículos y detener a dos personas en el lugar.

Por su parte, los ocupantes de la furgoneta abandonaron el vehículo y emprendieron la huida a pie. En el interior del mismo se hallaron los 18 fardos de hachís, con un peso total de 720 kilogramos.

Gracias a la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Local, se consiguió localizar e interceptar a los otros dos implicados pocos minutos después, culminando así la operación con la detención de los cuatro presuntos autores.

Los detenidos, junto con la droga incautada y el resto de efectos intervenidos, fueron trasladados a la Comisaría de San Fernando para la instrucción del correspondiente atestado y su posterior puesta a disposición del Tribunal de Instancia competente.

Jucil reclama más recursos y afectivos

Según explica Jucil, la actuación refleja "la magnitud del fenómeno y la peligrosidad a la que nuestros compañeros se enfrentan cada noche en el litoral gaditano. Este gran resultado operativo vuelve a poner en evidencia la profesionalidad y entrega de nuestros agentes, pero también la grave falta de medios y personal con la que la Guardia Civil debe combatir una lucha desigual contra el narcotráfico en Cádiz".

A raíz de esta actuación, la organización a pedir "más recursos, más efectivos y condiciones dignas para quienes arriesgan su vida por todos. Porque defender la seguridad de la ciudadanía también significa proteger a quienes la garantizan", añaden.

En qué consiste el petaqueo que se desarrolla en las costas de Cádiz

El petaqueo es una actividad ilícita que consiste en la adquisición, almacenamiento, transporte y suministro de grandes cantidades de combustible a embarcaciones utilizadas para el tráfico de hachís por vía marítima. En los últimos años se ha detectado un notable incremento de esta práctica en la provincia de Cádiz, en la que organizaciones criminales adquieren combustible en cantidades elevadas, lo almacenan en naves o viviendas tipo chalet y lo transportan en vehículos, principalmente furgonetas, generando un serio riesgo para la seguridad ciudadana. Esto ha llevado tanto a Guardia Civil como a Policía Nacional a reforzar sus actuaciones en este ámbito. En este sentido, uno de los últimos golpes lo recibió por parte de la Policía Nacional, que incautó más de 5.000 litros de gasolina en una semana en Sanlúcar.