Duro golpe de la Policía Nacional al petaqueo en Sanlúcar: 5.280 litros de gasolina incautados en menos de una semana

La Policía Nacional ha desarrollado en la localidad de Sanlúcar varias operaciones contra el petaqueo donde los agentes interceptaron varias furgonetas que transportaban el combustible por vías urbanas. En el transcurso de las actuaciones fueron detenidos los tres ocupantes responsables de los vehículos, quienes ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Sanlúcar de Barrameda. En total, se han incautado 5.280 litros de gasolina en tres intervenciones diferentes desarrolladas en menos de una semana.

La Policía Nacional ha intensificado sus actuaciones contra el denominado 'petaqueo', actividad ilícita consistente en la adquisición, almacenamiento, transporte y suministro de grandes cantidades de combustible a embarcaciones utilizadas para el tráfico de hachís por vía marítima.

En los últimos años se ha detectado un notable incremento de esta práctica en la provincia de Cádiz, en la que organizaciones criminales adquieren combustible en cantidades elevadas, lo almacenan en naves o viviendas tipo chalet y lo transportan en vehículos, principalmente furgonetas, generando un serio riesgo para la seguridad ciudadana.

Desarticulado un punto de venta de drogas en Sanlúcar

Agentes de la Policía Nacional en Sanlúcar también han llevado a cabo una nueva actuación contra la distribución de drogas al menudeo, una de las actividades que más problemas genera a la ciudadanía por las molestias que ocasiona a los vecinos y la degradación de los barrios donde se desarrolla.

Fruto de las investigaciones dirigidas a la localización de puntos de venta de estupefacientes, se tuvo conocimiento de la reciente apertura de un nuevo punto de venta tras el desmantelamiento, el pasado mes de agosto, de uno de los más activos de la localidad. Este nuevo establecimiento ilícito estaba dedicado al menudeo de cocaína, heroína y el denominado 'rebujito', mezcla de ambas sustancias.

Con la autorización del Juzgado en funciones de guardia de Sanlúcar, se procedió a la entrada y registro del inmueble, donde se intervino la siguiente sustancia estupefaciente: 9 papelinas con 'rebujito', una roca de cocaína con un peso aproximado de 0,82 gramos, una bolsita con 0,53 gramos de heroína, así como 1.050,10 euros en efectivo.

La persona responsable del punto de venta fue detenida y puesta a disposición judicial.