La comparsa de la cantera han presentado en las tablas del Falla 'Los locos', en una azotea de Cádiz, con ropa tendía, y con el levante como padre. El segundo pasodoble ha levantado al públido del teatro. El grupo de Piru y Tomate ha hecho una crítica al ya ex Obsipo de Cádiz, utilizando los barrios y las cofradías gaditanas a lo largo de los versos de la copla. En camerinos, los comparsistas afinaban voces con ese pasodoble y con Sergio Guillén 'Tomate' viviendo en el centro de los suyos este momento.