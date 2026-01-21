El pasodoble al ex osbipo de Cádiz de la comparsa 'Los locos' en el COAC 2026
La comparsa de la cantera hace una crítica recorriendo los barrios y las cofradías gaditanas
Orden las prelminares del COAC 2026
La comparsa de la cantera han presentado en las tablas del Falla 'Los locos', en una azotea de Cádiz, con ropa tendía, y con el levante como padre. El segundo pasodoble ha levantado al públido del teatro. El grupo de Piru y Tomate ha hecho una crítica al ya ex Obsipo de Cádiz, utilizando los barrios y las cofradías gaditanas a lo largo de los versos de la copla. En camerinos, los comparsistas afinaban voces con ese pasodoble y con Sergio Guillén 'Tomate' viviendo en el centro de los suyos este momento.