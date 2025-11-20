El mensaje que ha saltado en los teléfonos móviles de Cádiz es muy parecido al que podrá saltar en caso de que se produzca un maremoto real, aunque han avisado de que se trata de un simulacro. En las pantallas la alarma ha avisado de un maremoto que puede afectar a la costa Atlántica y ha pedido a la población que se aleje hacia las zonas establecidas como puntos de encuentro o a una altura superior a tres pisos. A continuación se han facilitado enlaces donde se especifican los puntos de encuentro cercanos. El mensaje se ha lanzado en inglés y en español.

El mensaje era el siguiente: "Alerta de Protección Civil, no es necesario realizar ninguna acción. Aviso por maremoto que puede afectar a la costa Atlántica, aléjense hacia las zonas establecidas como puntos de encuentro o a una altura superior a tres pisos. Para puntos de encuentro cercanos (y un enlace)".