Incidencias de la borrasca Francis en Cádiz: cortes de carreteras y grandes acumulados de lluvia

Inundado por las lluvias el garaje del edificio Miramar en el Río San pedro, que sufrió un incendio en noviembre

Cortes en carreteras de Cádiz y otros efectos de la borrasca Francis: más de una decena de vías afectadas, incidencias en trenes, crecida de ríos,...

Los bomberos achican agua en el garaje del edficio Miramar del Río San Pedro por las lluvias de la borrasca Francis. / C.B.P.C.

04 de enero 2026 - 19:51

Llueve sobre mojado, como dice el refrán. El edificio Miramar en el Río San Pedro, que tuvo un importante incendio en noviembre pasado, con la pérdida de numerosos vehículos, está sufriendo este domingo la inundación de su garaje. Las cuantiosas lluvias de la jornada por la borrasca Francis han afectado a las instalaciones ya afectadas por el fuego. Los bomberos han acudido a achicar agua en una de sus más de 30 actuaciones en la provincia de Cádiz por las incidencias de las fuertes precipitaciones. Los vecinos del edificio acudieron hace unos días al pleno de Puerto Real para explicar las dificultades que tienen en su día a día, especialmente desde que el edificio fue declarado “no habitable” al carecer de red de saneamiento.

