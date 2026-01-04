Llueve sobre mojado, como dice el refrán. El edificio Miramar en el Río San Pedro, que tuvo un importante incendio en noviembre pasado, con la pérdida de numerosos vehículos, está sufriendo este domingo la inundación de su garaje. Las cuantiosas lluvias de la jornada por la borrasca Francis han afectado a las instalaciones ya afectadas por el fuego. Los bomberos han acudido a achicar agua en una de sus más de 30 actuaciones en la provincia de Cádiz por las incidencias de las fuertes precipitaciones. Los vecinos del edificio acudieron hace unos días al pleno de Puerto Real para explicar las dificultades que tienen en su día a día, especialmente desde que el edificio fue declarado “no habitable” al carecer de red de saneamiento.