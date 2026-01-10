La salida del 'Juan Sebastián de Elcano' es una tradición en Cádiz pero la perioricidad no le resta un ápice de emoción a una despedida que reúne a buena parte de la ciudad entorno a su muelle y a su Bahía. Porque al 'Elcano' no sólo se le despide desde el puerto, son muchos los gaditanos que también optan por acompañarlo desde sus propios barcos en sus primeros minutos de navegar por la Bahía. Unas imágenes que ha podido grabar la Armada española desde un helicóptero y que da muestra de la pasión con la que la ciudad se vuelca en el evento.