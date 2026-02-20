El Carnaval en la calle
Agenda del Viernes de Carnaval: final del Concurso de Popurrís y entrega de premios en Unicaja

El que viva lo verá 1 | Fernando Santiago con Antonio Reguera

La sede de la Fundación Cajasol en Cádiz acoge este encuentro entre el periodista y el músico y humorista gaditano

Con la venia, por Fernando Santiago

EL QUE VIVA LO VERÁ #1 | FERNANDO SANTIAGO CON ANTONIO REGUERA

Cádiz, 20 de febrero 2026 - 13:24

La Fundación Cajasol acogió recientemente una nueva grabación de pódcast bajo el nombre El que viva lo verá. En esta ocasión, contó con la presentación del periodista Fernando Santiago Muñoz y el músico, cantante y contador de historias gaditano Antonio Reguera. El encuentro se produjo en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz en la plaza de San Antonio y que estuvo producido por Audiovisual Contenidos Digitales. Este nuevo espacio de conversación se celebrará mensualmente con la presencia de diversos invitados.

