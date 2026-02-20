El que viva lo verá 1 | Fernando Santiago con Antonio Reguera
La sede de la Fundación Cajasol en Cádiz acoge este encuentro entre el periodista y el músico y humorista gaditano
Con la venia, por Fernando Santiago
La Fundación Cajasol acogió recientemente una nueva grabación de pódcast bajo el nombre El que viva lo verá. En esta ocasión, contó con la presentación del periodista Fernando Santiago Muñoz y el músico, cantante y contador de historias gaditano Antonio Reguera. El encuentro se produjo en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz en la plaza de San Antonio y que estuvo producido por Audiovisual Contenidos Digitales. Este nuevo espacio de conversación se celebrará mensualmente con la presencia de diversos invitados.