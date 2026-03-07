El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, considera "histórico" el paso dado para el nuevo hospital de Cádiz con el acuerdo entre adminsitraciones para la cesión del suelo. "No estamos ante un anuncio más, sino ante un avance real que acerca a Cádiz uno de los proyectos más importantes para su futuro", ha manifestado. Según incidió, es un "paso decisivo" tras "meses de trabajo entre las administraciones" -Gobierno central, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sanidad- de forma conjunta "y con lealtd institucional".

Sanz insistió en el "compromiso incuestionable" de la Junta por el "hospital que merecen los gaditanos", una instalación "moderna, de referencia y preparada para los retos del futuro". "El hospital de los gaditanos se va a hacer porque existe una voluntad firme por parte del Gobierno andaluz y no hay marcha atrás".