La comparsa 'DesOBD!' de Germán García Rendón ha cantado en el primer pasodoble su sentir y relación con el concurso, pues pese a los buenos mimbres que siempre ha mostrado, no ha logrado pasar de las semifinales. Arranca cantando que "no soy digno de tus finales, tacita mía". Se siente del gremio antihéroe en sus pasiones, no sabe por cuál aro debe pasar, y que nada a contracorriente en su camino y su verdad. Una letra en la que, además, repasa las letras más manidas que se han escuchado en el certamen, por la que él no pasa, asegura, como aquello de "ni de izquierdas ni de derechas, y que los políticos son iguales" para terminar describiendo que es un concurso de interesas, y pedir a gritos que nazcan " plumas sin bozal porque el carnaval verdadero desobedece".