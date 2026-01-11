Con ganas de COAC 2026: Colas para entrar en el Gran Teatro Falla para la primera sesión preliminar

Aunque hace apenas cinco días estaban abriendo sus regalos de Reyes, la ilusión y las ganas volvían a iluminar a los gaditanos y a aficionados de diferentes rincones de nuestra geografía con el inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026.

Así, muchos de los afortunados que pudieron adquirir las entradas de la primera preliminar del certamen que se celebra en el Gran Teatro Falla hacían cola este domingo 11 de enero a las puertas del coliseo de una plaza Fragela, también brillante para la ocasión.

Hay que recordar que los tickets para las sesiones de los días 11, 19 y 25 de enero fueron las primeras en agotarse en la taquilla física que se habilitó el pasado 21 de diciembre.