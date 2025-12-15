Así es el belén ganador de los premios del concurso de nacimientos en Cádiz

El belén ganador en la categoría de nacimientos artísticos particulares, de Manuel Rodríguez Amador, puede verse todos los días hasta el 4 de enero de 2026, ambos inclusive, con acceso libre y gratuito (salvo los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero, en los que la apertura será opcional). La dirección para las visitas es la calle Hospital de Mujeres, 39 local bajo izquierda.

El belén es de estilo arabesco, influenciado por la estética de la Alhambra, salpicado de patios, fuentes de agua, el palacete que alberga el nacimiento y con espectaculares cúpulas del Balneario de la Palma y la Caleta.

El pasado sábado se fallaron los premios en el Ayuntamiento de Cádiz, resultando ganador del segundo premio Sebastián Trujillo Pareja y el tercero, para Manuel Rodríguez Rodríguez.

Los primeros premios de la categoría de nacimientos artísticos, tanto de entidades como de particulares, obtendrán 880 euros. Los segundos, 660 euros y 495 euros para los terceros clasificados. En el caso de los premiados en la categoría de nacimientos tradicionales, los primeros premios, tanto de particulares como de entidades, obtendrán 440 euros; los segundos, 330 euros y los terceros, 220 euros.