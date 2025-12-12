Navidad 2025 en Cádiz: Fallados los premios del concurso de nacimientos

Los premiados en esta edición en el Salón de Plenos.

El Ayuntamiento de Cádiz ha dado a conocer los premios del Concurso de Nacimientos de la Navidad 2025, en el que se contabilizaron un total de 14 inscripciones. Además se han presentado 13 nacimientos fuera de concurso.

En la categoría de nacimientos artísticos particulares, el primer premio ha sido para Manuel Rodríguez Amador; el segundo, para Sebastián Trujillo Pareja y el tercero, para Manuel Rodríguez Rodríguez.

En los nacimientos artísticos de las entidades, el primer premio es para la parroquia Nuestra Señora de Loreto; el segundo, para la Archicofradía de Nuestra Señora de La Palma y el tercero, para el asilo Dulce Nombre de María.

En nacimientos tradicionales de particulares, el ganador ha sido Raúl Molina Fernández y el segundo premio para José Fernández Baizán.

Y en nacimientos tradicionales de entidades, el primer premio es para la cofradía Nuestra Señora de las Angustias, el segundo para la Asociación de Vecinos Las tres Torres del barrio de Santa María y el tercero, para la Asociación de Vecinos Zona Puerta del Mar.

El jurado del concurso de Nacimientos, organizado por la delegación de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Gaditana de Belenistas, ha contado con la presidencia de Loli Pavón, junto a los vocales María Isabel Márquez Carmona, Rosa María Salazar Gutiérrez, Manuel Jesús Mendoza Sánchez y José Morales Corpas, actuando como secretario Juan Antonio Laluz Rodríguez.

Los nacimientos deberán permanecer abiertos al público con acceso libre y gratuito todos los días hasta el 4 de enero de 2026, ambos inclusive (salvo los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero, en los que la apertura será opcional).

Los primeros premios de la categoría de nacimientos artísticos, tanto de entidades como de particulares, obtendrán 880 euros. Los segundos, 660 euros y 495 euros para los terceros clasificados. En el caso de los premiados en la categoría de nacimientos tradicionales, los primeros premios, tanto de particulares como de entidades, obtendrán 440 euros; los segundos, 330 euros y los terceros, 220 euros.