No se trata de ningún rescate en alta mar pero sí de una salida de Salvamento Marítimo durante la borrasca Claudia que azota estos días la provincia de Cádiz con viento fuerte de componente suroeste. De hecho, Aemet mantiene activo el aviso amarillo por vientos de fuerza 7 y ocasionalmente 8 y olas que pueden llegar a los 4 metros. “La mar no es una broma”, recuerda Salvamente Marítimo en su perfil en X, al tiempo que llama a la prudencia a los barcos y agradecer la labor de la Salvamar Suhail porque, reconoce, “un vídeo vale más que mil consejos”.