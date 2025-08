World of Warships conmemora los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial

Wargaming, desarrolladora y editora del videojuego multijugador de corte histórico World of Warships, celebra los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial con su última actualización. Nuevas Operaciones conmemoran esta efeméride con recompensas exclusivas y barcos únicos que los jugadores podrán conseguir, incluido el crucero estadounidense premium de nivel VII, San Diego. Además, los jugadores podrán embarcarse en la construcción del destructor premium estadounidense de nivel X, el USS Laffey, en el Astillero. También se incorpora al Arsenal el nuevo Content Rarity System, completando así un aluvión de novedades para World of Warships.

Han pasado 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y, para festejar este hito histórico, World of Warships presenta tres nuevas Operaciones que reflejan la evolución del conflicto. Durante tres semanas, el evento titulado “En nombre del mañana” ofrecerá una Operación diferente cada semana: los jugadores podrán completar las Operaciones: Arctic Convoy, Tokyo Express y Pacific Offensive Operations. Cada una de ellas está diseñada para siete jugadores y ofrece varios objetivos, como escoltar convoyes, realizar ataques furtivos y destruir instalaciones enemigas fortificadas. Para ayudar a quienes surcan los siete mares, los comandantes podrán alquilar barcos como el crucero francés de nivel VI La Galissonnière y el crucero estadounidense de nivel VIII Cleveland.

Tras las tres semanas, todas las Operaciones volverán durante una última semana adicional, en la que podrán repetirse, esta vez con restricciones ampliadas en cuanto a niveles y naciones. A medida que los jugadores completen los objetivos de las Operaciones, obtendrán estrellas para avanzar en una campaña narrativa especial, que contribuye a la nueva ‘39-’45 Chronicles Collection y desbloquea numerosas recompensas. Entre estas recompensas destacan un camuflaje especial por el fin de la Segunda Guerra Mundial para el acorazado estadounidense de nivel IX Iowa, el nuevo efecto de destrucción del enemigo Underwater Explosion y el Comandante estadounidense, Robert Adams. A lo largo de toda la actualización, los jugadores podrán seguir el recorrido histórico durante la Segunda Guerra Mundial y conseguir el premio final: el crucero americano premium de nivel VII San Diego.

La última actualización de World of Warships permite la construcción en el Astillero, en veinte fases, del USS Laffey, destructor estadounidense premium de nivel X conocido por su extenso servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Este buque participó en momentos históricos como el desembarco de Normandía y la batalla de Okinawa. Fue en esta última donde se ganó el apodo “El barco que no iba a morir”, tras sobrevivir seis ataques kamikazes y el impacto directo de cuatro bombas.

En World of Warships, el Laffey viene equipado con cañones de 127mm que, si bien no destacan por su potencia, se complementan con su poderoso abanico de habilidades, destacando su gran capacidad de ocultación, su sistema antiaéreo mejorado y una versión mejorada del consumible Equipo de reparación especializado. Y por si eso no fuera suficiente, el Laffey también incluye una variante de la mecánica Fuego en ráfaga, torpedos de corto alcance y un generador de humo que lo ayudan en sus retiradas.

El Content Rarity System llega a la Armería, aportando un sistema de clasificación mediante colores para los barcos, camuflajes y los efectos de destrucción de enemigos. Este sistema permite a los jugadores evaluar con facilidad la diferencia entre los objetos y ver rápidamente la rareza de los objetos desbloqueados. Además de su integración en el arsenal, este sistema también estará disponible en la Bitácora del Capitán. La actualización de agosto de World of Warships se completa con dos nuevas banderas y logros exclusivos para la temporada 31 de Batallas de Clanes.

Sobre World of Warships

World of Warships es un juego de combate naval en línea y gratuito para PC, desarrollado por Wargaming. Con una amplia flota de barcos icónicos, que incluye cinco clases de barcos y escenarios estratégicamente diseñados, World of Warships ofrece la experiencia definitiva de guerra naval. Con la mayor colección de barcos históricamente precisos disponibles para jugar, se enorgullece de ser un museo digital para los entusiastas de la historia naval. Se agregan regularmente nuevos contenidos temáticos y modos de juego innovadores, proporcionando una experiencia variada y emocionante a su amplia base de jugadores.