The Division 2 regresa a sus orígenes con el DLC 'Batalla por Brooklyn': toca volver a Nueva York

Toca volver a Nueva York, agentes. Ubisoft ha anunciado el lanzamiento del DLC “Battle for Brooklyn”, la nueva expansión de The Division 2. En esta ocasión, los jugadores regresarán a Nueva York (donde aconteció el primer título), mostrando una recreación fiel de los barrios de Brooklyn en una campaña no lineal. A lo largo de la campaña, disponible en modo solo o cooperativo, los jugadores descubrirán que los Limpiadores han producido en cadena la peligrosa Llama púrpura, que amenaza la frágil paz de Brooklyn, un asentamiento que apenas se había visto afectado.

El DLC cuenta con un potenciador de 40 niveles, lo que permite a los jugadores comenzar la campaña desde el primer día. Además, la máscara exótica Catalizador, exclusiva del DLC, ofrece bonificaciones a la hora de causar y recibir daño por efectos de estado, ayudando a los jugadores en su lucha contra los Limpiadores.

Quienes hayan comprado la Gold Edition de The Division 2 o la nueva edición Ultimate después del 23 de abril ya pueden jugar al DLC. “Battle for Brooklyn” también está disponible para comprar por separado en Ubisoft Store, con un precio de 14.99 €.

Hay que recordar que el primer juego de The Division se lanzó en 2016 apostando por una fórmula multijugador en tercera persona, de disparos táctico y rol de acción que fue desarrollado por Ubisoft Massive. El juego está ambientado en Nueva York, donde una pandemia devastadora ha dejado la ciudad en cuarentena y sin orden. La segunda entrega se lanzó en 2019 y desde ese momento ha recibido una gran expansión, Señores de la Guerra, y ahora este nuevo DLC 'Batalla por Brooklyn'.

Más contenido

Por otro lado, también se ha anunciado “Crossroads”, la primera temporada del Year 7 de Tom Clancy’s The Division 2. Además, el título se lanza en Xbox Game Pass, llegando a un nuevo público en el séptimo año de contenido live del juego. Para ayudar a dar la bienvenida a nuevos agentes, aquellos jugadores de nivel 40 que ayuden a quienes soliciten refuerzos, ganarán recompensas adicionales en las próximas dos semanas.

Además, durante un tiempo limitado (a partir del 29 de mayo), quienes tengan Xbox Game Pass Ultimate podrán canjear de forma gratuita el atuendo SME, que incluye cinco piezas inspiradas en los servicios médicos de emergencia.

En la primera temporada del Year 7, Crossroads, los agentes se verán arrastrados a una carrera contrarreloj en la que intentarán recuperar a un agente encubierto en el Asunto Sokolov. “Crossroads” es una temporada que llenará de nostalgia a los fans de la franquicia, con modificadores y equipo que recuerdan a algunos elementos de The Division. El modificador global “Extremo” contiene tres nuevos atributos, que permitirán a los jugadores ganar bonificaciones dependiendo de la puntuación de cada uno; por su parte, los modificadores pasivos de esta temporada recuerdan a los talentos de The Division, y hace falta un nivel de atributo mínimo para activarlos.

Con esta temporada también llegan mejoras de calidad de vida para todos los jugadores, así como un proceso de bienvenida mejorado para los nuevos. La experiencia del Season Pass ha aumentado en todas las actividades, y el progreso cooperativo se incorporará por completo al viaje de la temporada.