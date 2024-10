Anunciado Tomb Raider IV-VI Remastered: Un regreso revitalizado a la "Darkness Trilogy"

Después de actualizar con éxito los tres primeros juegos de la franquicia ‘Tomb Raider’, las altas esferas de Aspyr confirman un tratamiento similar para ‘Tomb Raider IV-V-VI Remastered’.

Según el desarrollador, el paquete que llegará a las tiendas el 14 de febrero de 2025, reunirá las aventuras completas de ‘Tomb Raider The Last Revelation’, ‘Tomb Raider Chronicles’ y 'Tomb Raider The Angel of Darkness’.

Controles actualizados y gráficos renovados

Los tres juegos contarán con gráficos remasterizados, controles mejorados, modelos poligonales enriquecidos y en general una serie de mejoras en la calidad de vida de cada título.

También puedes esperar un modo foto, controles modernos y clásicos, logros y trofeos para desbloquear.

Como ocurre con otras remasterizaciones recientes de Aspyr, su nuevo trabajo llegará a las principales plataformas y tiene su puesta de largo confirmada en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

La “Darkness Trilogy” de Tomb Raider

Tras el éxito de la primera trilogía, Eidos y Core Design, en su día, optaron por ofrecer una nueva senda a las aventuras de la arqueóloga.

Lanzado en 1999 para PlayStation y PC, ‘Tomb Raider: The Last Revelation’, también conocido como ‘Tomb Raider IV’, dejó una duradera huella entre los seguidores de Lara.

Aunque careció de innovaciones significativas, se consagró como una secuela respetable, gracias a su ambientación egipcia y su inolvidable final, que dejó a los jugadores con la incertidumbre sobre la suerte de la protagonista.

Los episodios posteriores, ‘Tomb Raider: Chronicles’ (V) y ‘Tomb Raider: The Angel of Darkness’ (VI), entraron en producción simultáneamente, con el primero diseñado para la misma generación que sus predecesores, mientras que el segundo se preparaba para debutar en PlayStation 2.

A grandes rasgos, ‘Chronicles’ se gestó en un contexto de necesidad económica para Eidos, y terminó siendo una colección de niveles eliminados de ‘The Last Revelation’.

Aunque la narrativa giró en torno a un grupo de amigos que se reunieron en la mansión Croft para recordar las hazañas de Lara, muchos lo consideran como uno de los títulos menos destacados de la saga debido a su falta de originalidad y a la sensación de que se podía haber producido de manera menos apresurada.

Mientras tanto, ‘Angel of Darkness’ se estaba convirtiendo en víctima de su propia ambición. Este juego, lanzado en 2003 tras varios retrasos, llegó como una sombra del concepto original, ya que Core Design se vio obligada a recortar secciones del juego para cumplir con los plazos, lo que resultó en un lanzamiento plagado de errores y fallos en las mecánicas.

Ahora ‘Tomb Raider IV-VI Remastered’ se presenta como la oportunidad perfecta para refinar y corregir estas experiencias, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de las aventuras con mejoras palpables.

Un nuevo Tomb Raider

No obstante, a pesar de remasterizaciones, series de televisión, películas y demás celebraciones dentro de la franquicia, los muchos seguidores de la serie siguen esperando algún anuncio sobre el regreso de Lara Croft en una nueva aventura que aproveche las tecnologías actuales.

El último título lanzado, ‘Shadow of the Tomb Raider’, se publicó en 2018 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Desde entonces, hemos visto una serie de remasterizaciones y versiones retro que no ofrecen nada nuevo a la historia de la heroína.

En este sentido, ‘Tomb Raider IV-VI Remastered’ podría no solo atraer a los nuevos jugadores, sino también revitalizar el interés en estos clásicos entre los veteranos.

Con su lanzamiento en febrero de 2025, será el momento ideal para que tanto sus aficionados como aquellos que no han tenido la oportunidad de experimentar estas aventuras den una oportunidad a la "Darkness Trilogy".

¿Será esta colección suficiente para hacer justicia a estos tres juegos y reavivar el legado de Lara Croft?