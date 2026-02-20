Análisis de Code Vein II, un ‘soulslike’ de anime plagado de acción y viajes en el tiempo

La muerte es solo el principio, o al menos lo es para quienes entren en el mundo de Code Vein II, un RPG de acción que integra una historia relativamente profunda, personajes memorables y mecánicas clásicas soulslike.

Nos pondremos en la piel de un cazarresucitados que, tras morir en una misión, pasa a estar vinculado a Lou, una resucitada con el poder de viajar en el tiempo con quien compartiremos corazón. Nuestro objetivo será tan abrumador como predecible: salvar un mundo que está en las últimas viajando a través de diversas líneas temporales y colaborando con una miríada de personajes que llevan sobre sus hombros sus propios dramas.

Code Vein II no es una secuela directa de su primera entrega, por lo que es posible disfrutar su historia sin haber jugado al primer título, que salió al mercado en 2019. En Code Vein II nos encontramos con un mundo que se muere: hace 100 años se produjo un cataclismo, denominado Resurgimiento, que provocó el despertar de los resucitados, uno de los cuales logró sellarlo salvando la vida humana de forma temporal. Con el tiempo, el sello se fue debilitando y tras una cruenta batalla, cinco héroes vincularon su vida al sello para mantener contenido el Resurgimiento y proteger el planeta… hasta que ya no es suficiente y es necesario que un nuevo héroe o heroína salve el mundo. A través del poder (denominado Forma) de Lou para viajar en el tiempo, deberemos cambiar el pasado para proteger el futuro del planeta y acabar con la amenaza.

El creador de personajes nos permitirá pulir cada detalle de nuestro protagonista. / D.A.

Tras la media hora de rigor construyendo a nuestro cazarresucitado gracias a un creador de personaje muy completo que nos permitirá elegir desde su género o sus tatuajes y cicatrices, hasta su estilo de ropa (y que podemos modificar más adelante durante la historia); nos meteremos de lleno en un mundo postapocalíptico muy bien construido y con libertad casi absoluta para explorar desde el prólogo. Ingredientes de cocina, objetos de mejora y una ingente cantidad de enemigos pueblan un mapa que no es excesivamente grande, pero duplica o triplica su tamaño gracias a la capacidad de Lou de viajar en el tiempo, lo que nos permite encontrar nuevos objetos o enemigos en zonas que ya hemos visitado en otra línea temporal.

Construir a nuestro personaje será clave para avanzar

Las mecánicas soulslike están presentes desde el inicio: solo podremos subir de nivel en puntos específicos del mapa, llamados muérdago, y empleando la esencia de nuestros enemigos (neblina) que perderemos si morimos aunque podremos recuperar volviendo al punto de nuestra muerte. El muérdago nos permitirá curarnos a costa de revivir a los horrores, seres transformados por el efecto del Resurgimiento que conforman la inmensa mayoría de los enemigos del juego y entre los que se encuentran los temidos bosses, clásicos en cualquier soulslike que se precie, contra quienes no vale spamear el botón de ataque, será necesario emplear estrategia y construir una build que saque partido a las diferentes herramientas que nos da el juego para potenciar a nuestro personaje.

Es necesario indicar que la curva de aprendizaje en Code Vein II más que una curva es una cuesta con +15 de inclinación, aunque algunas mecánicas resultan familiares si has probado algún juego similar, la gran cantidad de objetos, Formas, Códigos de Sangre y el extenso lore del mundo que se nos presenta en forma de píldoras que vamos adquiriendo a medida que avanzamos, puede resultar abrumador y hasta engorroso. El menú es poco intuitivo lo que no ayuda demasiado a localizar los objetos que necesitamos para poder emplearlos de manera rápida en el combate o en el mundo abierto, cosa imprescindible porque, tal y como pasa en otros juegos estilo Dark Souls, no es posible detener la acción con el botón de pausa, si queremos investigar el menú o cambiar nuestra build, deberemos hacerlo en un lugar seguro.

Un combate adictivo que saca partido a nuestro compañero

El combate es uno de los puntos fuertes de Code Vein II y su sistema de exploración nos permite ponerlo a prueba desde los primeros minutos de juego. Lo primero que deberemos aprender a controlar es nuestro nivel de icor, es decir, la energía con la que podemos activar las Formas que tengamos equipadas en nuestra arma y que nos permitirán desatar potentes ataques especiales a nuestros enemigos. Las Formas y el uso de las Armas Legadas (armas especiales que podremos equipar y nos permitirán personalizar aún más nuestra forma de juego) drenarán nuestro nivel de icor y para restaurarlo deberemos absorber la sangre de nuestros enemigos empleando las Jaulas, poderosas habilidades intercambiables que pueden causar daños devastadores si se emplean en el momento justo.

Las Jaulas nos permitirán absorber la sangre de nuestros enemigos. / D.A.

El nuevo sistema de compañeros es todo un acierto por parte de Bandai Namco que permite personalizar el estilo de combate. Como cazarresucitados, podemos absorber el corazón de un resucitado para que incremente nuestras estadísticas y nos permita ser más fuertes o bien invocarlo para que nos apoye en combate de manera física, luchando a nuestro lado y distrayendo a los enemigos para permitirnos tomarnos un respiro o reajustar la estrategia. Contaremos con una variada cantidad de personajes a los que invocar, cada uno con una serie de beneficios diferenciados que deberemos tomar en cuenta para construir nuestra build.

Aunque Code Vein II es un título más asequible que otros juegos del género, no deja de plantear un desafío alto con combates que premian el buen uso del timing y en los que no se perdonan los errores. Aprender los patrones de ataque de los enemigos es fundamental, especialmente durante los combates contra los bosses, que están ligados a la historia y son inevitables. Moriremos mucho y de manera bastante espectacular hasta que nos hagamos finalmente con la victoria. No hay vergüenza en dar un paso atrás y fortalecernos antes de plantarles cara, solemos contar con un punto de guardado cerca al que volver tras haber subido unos cuantos niveles.

Una historia centrada en los personajes pero con taras clásicas

Si bien el contexto del fin del mundo está muy presente, la historia de Code Vein II se ve fortalecida por sus personajes. Personalmente solo logré conectar con ella tras conocer a algunos de nuestros compañeros, cuyo viaje personal me interesó más que el devenir de un mundo que me habían encomendado salvar por alguna razón no demasiado bien definida.

Serán los personajes los que nos harán querer salvar el presente y el futuro dibujado en Code Vein II ya que, aunque no dejan de adolecer de estereotipos y fórmulas manidas, tienen un magnetismo que nos hace querer ayudarles a lograr sus objetivos y se las arreglarán para permanecer en nuestra mente aunque hayamos soltado el mando.

Gracias al sistema de compañeros podremos invocarlos para que nos ayuden en la lucha. / D.A.

El diseño del mundo y los personajes, basado en la estética anime, cumple a la perfección su función haciendo destacar a Code Vein II en un mercado saturado de juegos soulslike, no obstante, como jugadora en pleno 2026 no puedo dejar de rogar a las desarrolladoras que abandonemos de una vez por todas la hipersexualización de los personajes femeninos. De verdad que no es necesario que cada mujer con la que nos encontramos durante la aventura esté medio desnuda o tenga tetas más grandes que su cabeza (o ambas), mientras que los hombres cuentan con todas las capas de ropa necesarias para hacer frente al fin del mundo.

Conclusión

Code Vein II es una propuesta sólida, con un combate satisfactorio; una historia que cumple con las expectativas sin ser revolucionaria apoyándose muy acertadamente en las experiencias y problemáticas de sus personajes; además de una fórmula de exploración magistral que hace buen uso de un mundo semi abierto y que, salvo algunas molestas barreras invisibles, nos permiten pisar cada calle, valle y montaña de un mundo que se siente como un personaje más.

Es una buena opción para adentrarse en el resbaladizo terreno de los soulslike aunque sería de agradecer una mayor limpieza en los menús, fórmulas más pulidas para explicar los usos de diferentes elementos de ayuda así como una aproximación feminista al diseño de personajes (por favor, que vamos tarde).

Las mecánicas gustarán a jugadores y jugadoras de Elden Ring o Dark Souls y la estética sin duda atraerá la atención de fans de Code Geass, Evangelion u otros títulos dentro del anime mecha, convirtiendo a Code Vein II en un título que aspira a tener una fanbase amplia, diversa y con alta tolerancia al dolor. Buena suerte.

Hemos podido realizar esta reseña gracias a una clave de Code Vein II para PS5 que nos ha proporcionado Bandai Namco.