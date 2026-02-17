Ha sido un programa de exhibición de técnica en esta pasada noche, cuando cientos de millones de espectadores se dan cita para contemplar el especial Año Nuevo de la TV china, la CCTV.

El nuevo año, que entró en la medianoche de este 17 de febrero, llega bajo el signo del Caballo de Fuego. Como es tradición en la 'Nochevieja', en la víspera se celebró en la TV estatal china la Gala de la Fiesta de la Primavera, un despliegue tecnológico y cultural que sigue siendo el programa de televisión más visto del planeta. En esta edición, la cadena estatal apostó por una integración masiva de la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología de computación en la nube, permitiendo que espectadores de todo el mundo interactuaran en tiempo real con el escenario virtual del Centro Cultural de Beijing.

El programa destacó por su enfoque en la "Prosperidad Compartida" y el renacimiento cultural, sacando pecho la república popular en plena crisis geoestratégica mundial.

Las actuaciones han combinado la danza clásica china con efectos de realidad aumentada (AR) que transforman el auditorio en paisajes legendarios de la Ruta de la Seda y jardines imperiales flotantes. Uno de los momentos más aplaudidos fue el segmento dedicado a la ópera tradicional, donde jóvenes intérpretes utilizaron proyecciones 3D a simple vista para representar escenas históricas. Y dentro de estos números, la exhibición de robots absolutamente atléticos, con coreografías de kung fu ¿También en este ámbito artístico-gimnástico nos suplirán los robots en breve?

Más allá del entretenimiento, la gala de la CCTV es un escaparate de los logros tecnológicos y sociales del gigante. Se incluyeron reportajes especiales sobre la estación espacial china y los avances en energía verde, intercalados con los clásicos sketches cómicos y números de acrobacia.