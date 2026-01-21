Ahora sí. El bote de Pasapalabra se va a entregar en próximos días. Antena 3 lo confirma y ha publicado un spot en el que se lanza la intriga de si finalmente Rosa o Manu se llevan ese ansiado premio que llevan persiguiendo más de un año.

A día de hoy, este miércoles 21, el bote alcanza 2.650.000 euros tras casi dos años acumulando 600 euros por día. Manu Pascual permanece por ahora durante 426 tardes, el participante que más tiempo ha estado en la silla en la historia de este concurso que ha superado los 20 años de presencia en la parrilla. Su premio acumulado ya desde mayo de 2024 alcanza los 264.000. La gallega de origen argentino Rosa Rodríguez tiene ya sumados 162.000 euros. En uno de los dos casos casi redondearán esa cifra y el otro alcanzará un premio que va a rondar los 2,7 millones de euros. Premio de récord individual en un programa de España solo superado por los conseguido por Los Lobos en ¡Boom!

La cadena está en cuenta atrás de ese bote y Pasapalabra va a arrancar el primer mes del año con un premio gordo que está al caer.

Estos son los perfiles de los concursantes de Pasapalabra:

Rosa Rodríguez, 32 años, nacida en Quilmes (Argentina) y residente en La Coruña desde los 7 años. Ee profesora de inglés y castellano; llegó al concurso en noviembre de 2024 tras ganar la Silla Azul y se ha convertido en la primera mujer en este formato en superar los 200 programas (e incluso los 200 duelos contra Manu). Destacando por su concentración, regularidad y carisma, con un bote acumulado que ha rozado en variass ocasiones, llegando a 23 aciertos en recientes roscos.

Manu Pascual, de 29 años, madrileño de Collado Villalba y licenciado en Psicología, entró en mayo de 2024 y ostenta el récord absoluto de longevidad con esos 426 programas a día de hoy, superando a Orestes Barbero. Hace gala de una timidez que supera con sus versos a los famosos que colaboran en el programa. Tiene un conocimiento enciclopédico como le corresponde a este año y medio largo de permanencia, y tiene una gran afición a la poesía Últimamente ha sufrido en derrotas ante de Rosa, pero su premio acumulado le avala por su constancia.