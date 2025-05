En Suiza, en Lausana, en 1989 Nina con Nacida para amar ocupó un más que satisfactorio sexto lugar en el Festival de Eurovisión, que hubiera sido un sueño para esta controvertida edición. Ojalá nos hubiéramos aproximado a aquella posición. Melody con Esa diva ha recalado en un injusto 24º lugar, muy por debajo de lo que mostraba la calidad de los participantes de la final de este año y muy por debajo del esfuerzo tan grande aportado por la cantante sevillana.

Pero ya en 1989 había voces indignadas del trato que recibía España en Eurovisión. La actriz Emma Penella era uno de los miembros del jurado (entonces no había televoto) de la comisión seleccionada por RTVE para establecer el gusto medio del país dividiendo a sus integrantes por edad, sexo, dedicación profesional. La que después sería una actriz popular por la serie Aquí no hay quien viva, cuando pensaba ya en retirarse definitivamente, tenía entonces 58 años. Era una de las portavoces de las personas mayores. Pronunció unas encendidas palabras sobre el sexto puesto de Nina que despertaba risas entre miembros más 'jóvenes' del jurado, que como poco eran impertinentes.

Penella, que tenía una cuajada trayectoria especialmente en el cine y en el teatro, quince años de hacerse popular como Concha con el "váyase señor Cuesta, váyase", pidió seriamente que España debía abandonar el Festival de Eurovisión. Estaba decepcionada con el trato dado a Nina, relegada a una posición que no era idónea para la calidad del tema de Juan Carlos Calderón. Anda que si se hubiera asomado a las votaciones de la noche del sábado... La actriz, fallecida en 2007, observaba que España no era bien tratada en Eurovisión. Y no decía que los demás estuvieran obligados a considerarla ganadora, pero se merecía un segundo, un tercer lugar. "El cuarto puesto me molesta".

Más allá de eso a Emma Penella le causaba consternación. Lamentaba que valoraran a España tan mal pese a su calidad. "A lo mejor tendríamos que reflexionar y no asistir a Eurovisión más". Premonitoria. Y pese a las risas. "Uno se cansa de festivales, parece que sí, pero no". "Yo creo que España tendría que tener esa hidalguía...". Emma Penella a estas alturas hasta nos emociona con esa orgullosa ingenuidad.