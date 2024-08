‘La Última Bola’, el camino de la petanca a los Juegos Olímpicos

¿Quién no ha jugado nunca a la petanca? Ese deporte al que jugábamos con nuestros abuelos, familiares y amigos. Aquel que podía disfrutarse en el campo o en la playa, aquel con el que se formaban disputas y campeonatos interminables entre amigos…

Aunque su fundación oficial data del siglo XIX y su lugar de origen en la Provenza francesa, la petanca es un deporte que los historiadores sitúan mucho antes, ya que se ha registrado que ya en la Antigua Grecia y Roma se disputaban partidas de petanca, en una época en la que las pelotas se sustituían por piedras de diferentes tamaños.

Su objetivo, muy sencillo: lanzar la bola lo más cerca posible del bolinche, y sus partidas y reglas muy variadas: es posible jugar individualmente, por parejas o por tríos y si hablamos de puntos, convencionalmente la partida se da por finalizada cuando uno de los jugadores logra conseguir 13 puntos, siendo cada uno de los puntos obtenidos por lanzar la pelota lo más cerca posible del bolinche.

¿Apuntar, Picar o Estrucar?, son los tres modos que existen a la hora de lanzar la pelota. Mientras que la primera consiste en realizar un lanzamiento sutil, la segunda y la tercera tratan de ‘herir’ al adversario, desplazando su bola del terreno de juego.

La sede del Comité Olímpico Internacional en Lausana. / RTVE

Otro dato interesante sobre este deporte recae en su número de aficionados y la multiplicidad de países en los que se practica profesionalmente. En España existen más de 12.000 licencias profesionales de petanca, según datos de la Federación Española de Petanca, a la cola: Francia, Alemania, Suiza, Argentina, Laos, Estados Unidos y una larga lista de países que evidencian la internacionalización de esta disciplina deportiva.

Volviendo a nuestro país, cabe destacar que en España la petanca es una potencia global y cuenta con grandes profesionales tales entre los que destacan Sara Díaz y Jesús Escarcho. La primera de estas ha sido campeona del mundo y dos veces campeona de Europa, mientras que el segundo también ha logrado convertirse en campeón mundial y ha ganado el campeonato europeo tres veces.

Jesús Escarcho campeón mundial y tres veces campeón europeo de petanca. / RTVE

Las cifras no engañan, y aunque hasta este punto la petanca parezca un juego común al que todos recordamos haber jugado alguna vez, está más cerca que nunca de pasar de las playas y las parcelas familiares a los espacios olímpicos, para convertirse en una nueva disciplina de la amplía lista de deportes que se disputan en los Juegos Olímpicos.

Y para explicar este gran paso, RTVE brinda a sus espectadores su nuevo documental, La Última Bola, realizado por el Laboratorio de Investigación de RTVE y con la presencia de expertos y profesionales del mundo petanquero.

¿Pero por qué la petanca aún no es olímpica? Parecía que debido a la cercanía del país con la fundación de este deporte, Francia 2024 iba a dar el pistoletazo de salida para que esta disciplina entrase en la cartera deportiva de los Juegos Olímpicos, aunque desgraciadamente no ha podido ser. “Creíamos firmemente que íbamos a ser deporte olímpico”, afirma Antonio Pérez, presidente de la Federación Española de Petanca. De hecho, él no era el único en afirmarlo, ya que los expertos presagiaban la entrada de esta disciplina en los Juegos de París.

Esta vez no ha podido ser, pero, ¿quién sabe si en 2028 podrá verse a los profesionales españoles de la petanca desfilando con la delegación española?