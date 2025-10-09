Rosalinda Galán, de Los Palacios, aspirante flamenca en el Benidorm Fest 2026

Una personal cantante de Los Palacios y Villanfranca, Rosalinda Galán, es una de las 18 seleccionada para el Benidorm Fest y se presenta como "la coplera eléctrica". De cara al próximo año la victoria en el festival no supone ir a Eurovisión ya que en estos momentos España ha mostrado su rechazo a intervenir en caso de que participe Israel. La decisión está en el aire según lo que decidan los países integrantes de la UER sobre la intervención israelí.

Mientras Rosalinda trabaja ya junto al equipo del festival, con César Vallejo, jefe de la delegación española en cabeza, para su participación en febrero. La labor del escenografista Sergio Jaén, ganador este año con el cantante austríaco en Eurovisión, será decisiva. Vallejo ha dicho que el show será "más Benidorm que nunca" de cara a esta cita.

Rosalinda es la participación claramente folclórica de cara a Benidorm 2026 (del 10 al 14 de febrero). La palaciega se ha presentado como una artista racial vocacional. Su sueño nació con cinco años. De niña su ídolo era Marifé de Triana y la música en general ha sido su motor vital.

A los 19 años se trasladó a Madrid para formase como actriz junto a su ya experiencia como cantante de copla y flamenco pop. Sus influencias más directas, Lorca y Calos Cano. Había intentado estar en Benidorm en las cuatro ediciones anteriores y con más ahínco lo ha conseguido al fin.

Su debut discográfico fue con el sencillo Cállate (2024), sobre la violencia de género, una herida personal que necesitaba " como justicia coplera". Le ha seguido en este año Cu4rto, homenaje y revisión de clásicos de la copla como Ojos Verdes y Tatuaje, producido por Rafael Vergara y Juan Francisco Parra.

Rosalinda Galán da un salto audaz al Benidorm Fest 2026 donde habrá otras apariciones pop flamencas como las de Los Quinquis o el gaditano Tony Grox y Lucikalys.