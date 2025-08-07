El marienro Rodrigo de Jerez no era de Jerez, sino que nació en Ayamonte, actual provincia de Huelva, fronteriza con el entonces reino de Portugal, en la segunda mitad del siglo XV.

De Jerez fue un navegante conocido por ser el primer europeo en fumar tabaco, una práctica que descubrió durante el primer viaje de Cristóbal Colón a las Américas en 1492. Como miembro de la tripulación de la portuense nao Santa María, este ayamontino de alusión jerezana acompañó a Colón en su exploración de las islas del Caribe, donde observó a los indígenas taínos consumir hojas encendidas, una costumbre ritual y social. Hojas de tabaco.

Fascinado por esta práctica, De Jerez la adoptó y, al regresar a España, trajo consigo el hábito de fumar, convirtiéndose en una figura pionera en la introducción de este porducto en en Europa.

Su vida, aunque poco documentada, está marcada por su papel como testigo directo de los intercambios culturales entre el Viejo y el Nuevo Mundo, en un momento clave de la historia. Aquella adopción del tabaco americano no fue bien recibida en la España de la época. Según relatos, Jerez fue visto fumando en las calles de su localidad natal con el rollo de hojas encendido, lo que causó alarma entre sus vecinos, quienes asociaron el humo que exhalaba con prácticas demoníacas.

Grabado con el uso del tabaco durante la conquista

Según las crónicas, el malentendido llevó a su arresto por la incipiente Inquisición, que lo acusó de brujería y estuvo encarceló durante varios años. Tras su liberación, el tabaco ya había comenzado a ganar aceptación en Castilla y en otros territorios europeos en los que comenzaba a llegar esta mercanía americana, con Sevilla como punto de partida al Viejo Continente. El de Ayamonte fue el precuror de un hábito extendido por todo el mundo en siglos siguiente

Rodrigo de Jerez es mencionado en la serie Matices (de la plataforma SkyShowtime, estrenada hace unas semanas), en los primeros minutos, con el personaje con síndrome autista interpretado por Hovik Keuchkerian, un paciente en una terapia psicológica que alude al primer fumador cuando desea probar un cigarrillo.

Los actores principales de la serie 'Matices'

Matices gira en torno a seis pacientes que participan en una terapia experimental liderada por el Dr. Tomás Marlow, interpretado por Eusebio Poncela, en un entorno aislado donde un crimen desencadena una investigación que desentraña los traumas y secretos de cada personaje. El reparto coral, que incluye a Elsa Pataky, Luis Tosar, Juana Acosta, Maxi Iglesias y Hovik Keuchkerian, explora emas como la salud mental, la culpa y la redención.